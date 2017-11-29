Москва, 29 ноября, 2017, 23:13 — ИА Регнум. На востоке Москвы из-за крупной коммунальной аварии около 900 многоквартирных жилых домов переведены на резервную схему теплоснабжения. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что на улице Иркутская на востоке Москвы произошел прорыв теплотрассы. Известно, что в результате аварии пострадал один человек.

Из-за аварии автомобильное движение в районе Иркутской улицы сильно затруднено. Его регулируют сотрудники ГИБДД.

Уточняется, что прорыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 мм произошел в районе дома № 7 по улице Байкальская.

«В 18:55 мск поврежденный участок трубопровода перекрыт. Теплоснабжение около 900 многоквартирных жилых домов в Восточном АО (численность населения уточняется) осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети», — сказано в сообщении САЦ.