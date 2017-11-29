Москва, 29 ноября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Сотрудниками полиции задержана группа лиц, подозреваемых в хищении более 300 млн рублей у дочерней компании «Роснефти». Об этом 29 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

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«На основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности ПАО НК «Роснефть», задержаны бывшие сотрудники центрального аппарата и дочернего общества компании», — отметили в ведомстве.

По информации МВД, подзреваемыми были изготовлены подложные документы, из которых следовало, что у дочерней компании «Роснефти» образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной злоумышенникам организацией.

На основании этих документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В рамках расследования сотрудниками полиции было проведено 20 обысков на территории Московской, Ростовской и Тюменской областей, а также Красноярского края.

Сообщается, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент им уже предъявлены официальные обвинения.

«Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», — сообщили в пресс-службе.