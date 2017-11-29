Киев, 29 ноября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Активисты, именующие себя «ветеранами Евромайдана», 29 ноября организовали факельное шествие в центре Киева с требованием о завершении расследования убийств на Майдане в феврале 2014 года. Как передаёт «Страна.ua», в акции принимают участие несколько десятков человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

По информации издания, участники мероприятия проследовали шествием к администрации президента Украины Петра Порошенко, однако там дальнейший путь им преградила полиция. Протестующие начали бросать в правоохранителей дымовые шашки.

Вскоре к участникам акции вышел офицер по коммуникациям, который пообещал проинформировать администрацию об их требованиях.

После недолгих переговоров митингующие отправились к зданию МВД Украины, где потребовали, чтобы к ним вышел министр Арсен Аваков. К собравшимся, однако, явился представитель МВД, который заявил, что внутри здания никого нет.

Спустя несколько минут национальная гвардия начала оттеснять протестующих. Между активистам и полицией завязался конфликт. Сообщается, что несколько участников акции задержаны.

Напомним, 21 ноября в Киеве также прошла акция, приуроченная к четвёртой годовщине Евромайдана. Тогда митингующие попытались установить палатки на Майдане, однако полиция помешала им сделать это.