Киев, 29 ноября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. 28 ноября США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление озвучила посол США на Украине Мари Йованович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы», — сказала Йованович на пресс-конференции в Киеве.

При этом она призвала официальный Киев отменить бюрократические процедуры при оформлении соцвыплат в отношении жителей Донбасса.

«Регистрация временно перемещенных лиц, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина», — рассказала дипломат.

Она также считает, что Украина должна приложить усилия по обеспечению жильем внутренних переселенцев, заложив соответствующее финансирование.

В свою очередь лидер националистической партии «Братство» Дмитрий Корчинский считает, что жители Донецка и Луганска, которые не имеют статуса переселенца, не должны получать пенсии.

«Люди, которые остались на «оккупированных» территориях, так или иначе поддерживают «оккупантов», если они не являются участниками вооруженного подполья против «оккупантов» или они не являются заложниками. Те люди, которые не убежали на подконтрольную Украине территорию, если они граждане, то обязанность гражданина — противостоять оккупанту всеми возможными способами или бежать на подконтрольную Украине территорию. Те люди, которые не убежали на подконтрольную территорию и не являются членами вооруженного подполья, не должны получать пенсии и помощь от украинского государства. Вне сомнения, Запад хочет, чтобы обеспечение этих людей лежало на Украине. Но Украина не должна идти на этот шантаж со стороны Российской Федерации и Запада. Если территория оккупирована, то всю ответственность за нею должен нести оккупант», — добавил Корчинский.

По его словам, судьба Донбасса еще не решена.

«Судьба восточной Украины не решена, поскольку Москва не отказалась от своих «захватнических» планов. Более того, как мы сегодня знаем, Российская Федерация проводит мобилизационные мероприятия по ВПК и по мобилизации и подготовке населения к войне. Это официально, это в их доктрине и в реальных ближайших шагах. Более того, мы не видим снижения противостояния на востоке», — сказал Корчинский в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, директор украинского Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук отмечает, что переговоры спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова якобы приближают «большую сделку» президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«…Американский посол Йованович на пресс-конференции сказала, что Украина должна срочно предоставить жителям Донбасса доступ к получению их пенсии. Без всяких справок переселенцев. Мы прекрасно понимаем: если бы в переговорах Волкера — Суркова якобы ничего не продвигалось, то таких откровенных фраз от американцев мы бы не услышали. Поэтому «Большая сделка» продвигается. Да, торги между Трампом — Путиным продолжаются. Но подготовительный этап идет на полных парах», — полагает эксперт.

При этом главный редактор интернет-издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука полностью поддержал призыв посла США.

«Почему, ну почему эти слова говорит посол США, а не наши политики из большинства в Верховной раде? И пока посол говорит эти слова, Аваков (глава МВД Украины Арсен Аваков — ИА REGNUM ) обзывает переселенцев «криминалом», — написал Мацука на своей странице в Фейсбуке.

В то же время депутат от фракции Радикальная партия Игорь Мосийчук призвал Украину отказаться от выполнения Минских соглашений, «поскольку они вредят интересам страны и подрывают внутриполитическую обстановку».

«Минские договоренности — это мертворожденный ребенок европейской и украинской дипломатии. Ни один из их пунктов до сих пор не выполнен и не будет выполнен никогда. Согласно прогнозам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, 80%, что война на востоке Украины не закончится. Почему тогда ради призрачных 20% мы должны подрывать страну изнутри? Применять амнистию к тем, на чьих руках кровь украинцев, или принимать закон об особом статусе Донбасса…» — пишет Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

Он сравнил Минские соглашения с «затягиваем в Украину «троянского коня».

«Что нам действительно нужно — это закон о десепаратизации. Все, без исключения, лица, которые в той или иной степени выступали против украинской государственности, должны быть ограничены в избирательных правах… Третий год идет война, и уже третий год наш бюджет — это бюджет воюющей страны. Только две фракции в парламенте за него не голосуют: «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», — заявил Мосийчук.

Напомним, по оценке агентства ООН по делам беженцев, более полумиллиона пенсионеров, которые проживают в Донбассе, потеряли возможность получать украинскую пенсию. В 2016 году Пенсионный фонд Украины перечислил внутренне перемещенным лицам пенсий на 11,5 млрд грн (427 млн долл.). По состоянию на 1 января 2016 года пенсии выплачивались 956 тысячам переселенцев. Точных данных о численности пенсионеров, находящихся на неподконтрольной территории, в частности о умерших и уехавших в другие страны, нет.