Москва, 29 ноября, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Те меры по поддержке семьи и детей, которые сегодня предложил президент, — это общая стратегия развития страны, которую Владимир Путин избрал ещё в 2000 году. Об этом 29 ноября заявила зампред Госдумы РФ Ирина Яровая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На фоне геополитического сумасшествия у нас национальная доктрина — семья и дети, — сказала она. — Россия к этому подходила не быстро и не просто. Те меры, которые сегодня предложены президентом, — это общая стратегия развития РФ, которая президентом была избрана ещё в 2000 году. Эти ответственные решения, требующие больших финансов, большой ответственности государства и которые действительно дают надежду и стимул гражданам, не просто продуманы, но подготовлены».

Яровая напомнила, что в 2000 году президент пообещал, что РФ будет опираться на собственные силы и традиции.

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«Почему? Потому что ключевые качества России — это семья и традиция, — объяснила Яровая. — За 17 лет страна не только вернула себе достоинство, веру, суверенитет и экономическую силу, но и создала реальные возможности для поддержки самого главного: качества жизни людей. Существует очень много разных рейтингов, которые оценивают успешность страны. Думаю, что у нас в стране есть самый народный, самый честный и самый объективный показатель — то, что у нас повысилась рождаемость и продолжительность жизни».

Её поддержал другой участник передачи, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Меры, которые предлагает принять президент, это меры ответственные, — заявил он. — Мы в этом году наблюдаем много игроков, которые выступают с разными программами. Но граждане устали. У них есть запрос на ответственную политику. Меры же, которые предпринимает Путин, адресованы прежде всего семьям с детьми, но не только. С политической точки зрения здесь задействовано множество сегментов электората. Именно так, опираясь на множество электоральных групп, и действуют опытные политики».

Ещё один участник передачи, экономист Никита Кричевский отметил, что президент за один день, одним ходом уже выиграл президентские выборы в марте 2018 года.

«Люди пойдут голосовать не столько за президента, сколько за будущее своё и своих детей, — напомнил он. — А это очень важно».

Напомним, что Владимир Путин выступил с предложением продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, он пообещал, что российским регионам в ближайшие три года выделят 30 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение детских поликлиник, а также введут ежемесячную выплату на рождение первенца.

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