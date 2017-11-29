Кострома, 29 ноября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Делегация из Костромской области представила инвестиционные проекты в Китае на сотни миллионов долларов. Представители области хотели бы привлечь до 400 миллионов долларов «на проекты по изготовлению фанеры», сообщил сегодня, 29 ноября, вице-губернатор области Павел Алексеев в интервью Международному радио Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

«Речь идет о возведении трех предприятий с объемом производства 100−120 тыс. куб. м в год. Каждое из них требует инвестиций объемом порядка 120 млн», — уточнил вице-губернатор.

О каких-либо конкретных договоренностях о привлечении китайских инвестиций в экономику Костромской области Международное радио Китая не сообщило.

ИА REGNUM напоминает, что презентация инвестиционных проектов состоялась 24 ноября в российском посольстве в Пекине. Помимо проектов по изготовлению фанеры, планировалось обсудить производство стройматериалов, создание предприятий сельскохозяйственного направления и сотрудничество с костромскими ювелирными предприятиями.

По итогам визита 24 ноября Кострома и город Чжанцзяган (восточная провинция Цзянсу) подписали меморандум о дружественных отношениях. В общей сложности уже установлены дружественные связи с тремя городами Китая: Санмэнься, Линбао и Чжанцзяган

Справка ИА REGNUM. С начала 2000-х годов Костромская область поддерживает активные контакты с центральными китайскими провинциями Хубэй и Хэнань, а также восточной Чжэцзян.

Первым и успешно реализованным проектом является российско-китайское предприятие «Русский брат» по производству спортивной и зимней обуви. Объем инвестиций в проект составил более 6 миллионов долларов США. В 2008 году на обувной фабрике уже трудились 130 китайцев.

Ежегодный объем торговли между областью и КНР составляет 37 млн долларов. Стороны также планируют укрепить сотрудничество в сфере туризма. Ожидается, что к 2020 году турпоток в Костромскую область увеличится на 17%. Отметим, что на сцене Пекинского центра исполнительских искусств «Тяньцяо» впервые прошла премьера национального шоу России «Кострома».

"Мы ожидаем, что китайские друзья проявят еще больший интерес и будут еще более активно посещать Костромскую область», — добавляет заместитель губернатора Костромской области по социальным вопросам Ольга Еремина.