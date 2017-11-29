Саранск, 29 ноября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Саранске предстоит провести ревизию всех камер видеонаблюдения. С соответствующим поручением обратился к подчиненным глава город Петр Тултаев, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Мордовии.

Камера видеонаблюдения

Градоначальник указал, что камерами должны быть оснащены все многоквартирные дома города.

«Особое внимание — домам, находящимся в микрорайоне «Тавла». Там камеры должны быть установлены в первую очередь и немедленно. Мы должны учитывать меры безопасности. Кроме того, необходимо выйти с законодательной инициативой в адрес Государственного Собрания Мордовии с предложением обязать застройщиков закладывать расходы на установку камер видеонаблюдения в проектно-сметную документацию», — распорядился Тултаев.

Кроме того, камерами в ближайшее время должны быть оснащены все торговые точки и кафе. Глава Саранска предложил перенять по этому вопросу положительный опыт Чебоксар.

«Для более детального изучения этого вопроса, если есть необходимость, посетите столицу Чувашии. Этот вопрос очень важный, поэтому немедленно, засучив рукава, приступайте к работе», — резюмировал Тултаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к приему гостей мундиаля Саранск уже выполнил несколько мероприятий кроме строительства новых жилых комплексов, транспортных развязок и футбольного стадиона.

Так, с ноября 2016 года весь городской транспорт оснащен автоинформаторами, которые дублируют названия остановок на английском языке. Внедрение английского языка не ограничится только общественным транспортом. Полицейские, врачи, работники сервисных служб и организаций также должны знать английский язык на необходимом уровне.

В феврале 2017 года в Саранск прибыли 50 новых автобусов. Летом троллейбусный парк города пополнился 30 новыми транспортными средствами.

Жителям Саранска в период проведения чемпионата предлагают сдать свои квартиры футбольным болельщикам. Районным администрациям совместно с Жилищным управлением администрации Саранска поручено сформировать реестр предлагаемых внаем квартир и комнат.

На прошлой неделе в столице Мордовии ввели в эксплуатацию сети теплоснабжения, которые обеспечат обогрев поля строящегося стадиона «Мордовия Арена». Ввод новой сети позволит значительно ускорить в дальнейшем естественный рост газона, а также увеличит способность тепловых сетей города. До этого была завершена модернизация системы водоснабжения, которая обеспечит бесперебойным водоснабжением стадион, аэропорт и железнодорожный вокзал и улучшит качество поставляемой населению воды.