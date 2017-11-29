Вильнюс, 29 ноября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Правительство Литвы одобрило передачу Украине автоматов и патронов к ним на сумму €2 млн, сообщает 29 ноября пресс-служба министерства обороны этой прибалтийской республики.

Старая пушка

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что передача Литвой семи тысяч автоматов Калашникова поможет Украине «укрепить обороноспособность и обеспечить суверенитет государства».

Литовское военное ведомство уточнило, что Киеву передадут вооружение, использовавшееся армией прибалтийской республики до замены на оружие, соответствующее стандартам НАТО.

Обороноспособность и суверенитет Украины укрепят несколько десятков пулеметов, порядка десяти минометов, несколько гранатометов, семь тыс. автоматов Калашникова и почти 2 млн патронов к ним.

Стоит отметить, что Украина до сих пор не испытывает недостатка в вооружении этих типов, так как военно-промышленные предприятия, доставшиеся Киеву в наследство от СССР сохранили способность их производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября на сайте парламента Литвы был опубликован проект постановления о передаче Украине вооружения на сумму €1,93 млн.