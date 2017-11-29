Загреб, 29 ноября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Самоубийство хорватского генерала Слободана Пральяка после вынесения ему приговора Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге свидетельствует о несправедливости трибунала в отношении хорватского народа, заявил 29 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаага

«Поступок, свидетелями которого мы сегодня стали, говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шести хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу. Мы испытываем глубокое недовольство и сожаление в связи с вердиктом трибунала», — сказал Пленкович.

Он также заявил, что Хорватия оказывала помощь БиГ против «агрессии Сербии», и отметил, что Боснии и Герцеговины «не было бы без хорватов, которые создали основы для суверенной и независимой БиГ».

Напомним, 29 октября апелляционная комиссия МТБЮ постановила оставить в силе приговоры шестерым лидерам боснийских хорватов во главе с бывшим премьер-министром непризнанной Хорватской республики Гер­цег-Бос­на (ХРХБ) Ядранко Прличем, признанным в 2013 году виновными в преступлениях против человечности, нарушениях женевских конвенций, законов или обычаев ведения войны в период вооружённого конфликта 1991−1995 годов.

Трибунал постановил, что фигуранты процесса участвовали в «совместном преступном деянии» с целью изгнания и ликвидации боснийских мусульман на территории Боснии и Герцеговины.

Начальник Главного штаба Хорватского вече обороны (ХВО) Слободан Пральяк после оглашения ему приговора о 20 годах лишения свободы выкрикнул, что он не является преступником, после чего выпил неизвестную жидкость из небольшой ёмкости. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Ядранко Прлич был приговорён трибуналом к 25 годам тюрьмы, экс-министр обороны ХРХБ Бруно Стойич — к 20 годам, заместитель командующего ХВО Миливой Петкович осуждён на 20 лет тюрьмы, командующий Военной полицией ХВО Валентин Чорич — на 16 лет, председатель комиссии ХРХБ по обмену пленными Берислав Пушич — на 10 лет.

Вынесенные приговоры стали последними для Гаагского трибунала, который в декабре этого года прекращает свою работу.