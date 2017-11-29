Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Власти США пытаются всеми силами скрыть последствия военной операции возглавляемой ими коалиции в сирийском городе Ракка. Об этом сегодня, 29 ноября, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василия Небензя.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

По словам постпреда, США и их сателлиты активно предпринимают шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции по так называемому освобождению Ракки.

Все это может объясняться большими человеческими жертвами среди мирного населения города, который был фактически превращен в руины американской авиацией.

«Коалиции есть что скрывать от международной общественности: существенные жертвы среди мирного населения и огромные разрушения», — подчеркнул Небензя.

Ситуация в Ракке вызывает у Российской Федерации крайнюю озабоченность. В то же время достоверная информация о гуманитарной ситуации в Ракке остается «тайной за семью печатями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные формирования сирийских курдов, которых поддерживают американцы, объявили об освобождении Ракки в середине октября. 20 октября американская коалиция подтвердила, что отряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью выбиты из города.

При этом операция по освобождению Ракки длилась более четырех месяцев. Американская коалиция обстреливала город из крупнокалиберной артиллерии. Постоянно шли массированные бомбардировки жилых кварталов. В итоге после окончания штурма город был фактически полностью разрушен. Это подтверждают кадры американского телеканала CNN, который показал в прямом эфире панораму Ракки после штурма с помощью беспилотника.

Министерство обороны Российской Федерации обвинило американскую коалицию в неизбирательном применении силы, которое оставило город в руинах. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сравнил Ракку с Дрезденом, разрушенным бомбардировками союзной авиации. Конашенков заявил о гибели тысяч мирных жителей и обвинил США в попытках «замести следы» массовых бомбардировок.