Москва, 29 ноября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружила в магазине Google Play 85 приложений, маскирующихся под дополнения к «ВКонтакте» и крадущих информацию пользователей этой соцсети, сообщает 29 ноября «Лайф», ссылаясь на заявление представителя отечественного разработчика антивирусных программ.

Проблемы с социальной сетью «ВКонтакте»

Специалисты «Лаборатории Касперского» утверждают, что сейчас все обнаруженные вирусные приложения с вредоносным кодом, удалены из магазина Google Play.

Уточняется, что большинство из обнаруженных вредоносных приложений были замаскированы под дополнения использования музыкальных файлов или отслеживания посетителей страницы пользователя.

Специалисты «Лаборатории Касперского» считают, что злоумышленники использовали украденные с помощью вирусов данные для рекламирования групп в социальных сетях.