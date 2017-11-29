Омск, 29 ноября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение правительству проработать вопрос о возможном участии региона в обжаловании решения Международного олимпийского комитета (МОК), который лишил биатлонистку Яну Романову серебряной медали за якобы употребление допинга. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства Омской области.

Peter Porai-Koshits Яна Романова

«Мы должны высказать свою позицию. Омская область для этой победы, этой медали сделала многое. И нам не безразлична эта ситуация. Мы должны поддержать нашу спортсменку», — сказал Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 года Яна Романова заявила, что если ей в ходе апелляции по решению МОК не удастся добиться справедливости, то она скорее выбросит медаль на помойку, чем вернет её Олимпийскому комитету.

Напомним, 27 ноября 2017 года МОК в очередной раз аннулировал результаты Олимпийских игр в Сочи для пяти российских спортсменов: бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой и скелетониста Сергея Чудинова.

Решением МОК Россия теряет лидирующую позицию в зимних Олимпийских играх в Сочи.