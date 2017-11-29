Кишинёв, 29 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В заседании межпарламентской «группы дружбы» Молдавии и России, которое пройдет 11−13 декабря в Москве, помимо молдавских депутатов-социалистов примут участие депутаты Народного собрания Гагаузии и Верховного совета Приднестровья. Об этом заявил 29 ноября на встрече с послом России в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

В каком статусе в молдавско-российской двусторонней межпарламентской группе будут участвовать представители ПМР, Додон не уточнил. Ранее молдавский президент организовал у себя в резиденции встречу с «представителями Приднестровья» для обсуждения перспектив построения «единой Молдавии». На встречу прибыл депутат Верховного совета ПМР Олег Хоржан, являющийся ближайшим соратником экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука. В Тирасполе общественники обвинили Хоржана и его соратников в сдаче интересов ПМР.

Додон между тем напомнил, что руководство парламента Молдавии приняло решение бойкотировать заседание в Москве. Речь, по словам президента, идет о попытке абсолютно незаконного запрета участия депутатов других фракций в московской встрече.

Додон также сообщил, что на июнь 2018 года запланирован ответный визит российских коллег в Молдавию.

Президент также подтвердил, что в его администрации разработана концепция политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. «Наша реальная общая задача — конкретные результаты для людей, проживающих как в Приднестровье, так и на правом берегу. В этом направлении очень важен системный подход с выходом на политическое урегулирование. В президентуре такая концепция уже разработана», — добавил Додон.

Напомним, постоянное бюро парламента Молдавии решило не отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве. Парламент принял решение не выделять на это денег, а желающим отправиться в Москву депутатам предложено ехать за свой счет и без официального мандата от парламента.

Весной власти Молдавии пожаловались на злоупотреблениях российских спецслужб по отношению к молдавским официальным лицам при въезде в Россию и рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от таких поездок до разрешения ситуации. Тогда же, в марте, парламент Молдавии отказался от участия в Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, которая проходила в Санкт-Петербурге.