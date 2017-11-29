Москва, 29 ноября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве в 2018 году составит не более 5,5%. Соответствующее распоряжение 29 ноября подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В соответствии с постановлением правительства России «О формировании индексов изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги», внести изменения в распоряжение мэра Москвы «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве», — говорится в документе.

Согласно распоряжению мэра, до 1 июля 2018 года тарифы на ЖКУ в Москве должны остаться на уровне 2017 года, а после этой даты рост не должен превысить 5,5%.

В текущем году в столице тарифы на ЖКУ выросли на 7%, что в денежном выражении составило порядка 155 рублей в месяц на одного человека.

Отмечается, что документ ещё должен быть утверждён правительством Москвы. Ожидается, что это произойдёт до конца текущего года.

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