Тюмень, 29 ноября, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Администрация Тюменской области приняла принципиальное решение по установке в Тюмени памятника торпедному катеру «Комсомолец», выпущенному в период Великой Отечественной войны в городе и внёсшему существенный вклад в победу над фашизмом, заявил 29 ноября глава региона Владимир Якушев на встрече с ветеранами судостроительного завода, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ruthen Торпедный катер типа «Комсомолец»

«Инициатива хорошая, правильная. Сейчас мы приняли принципиальное решение, что памятник торпедному катеру появится в Тюмени», — сказал губернатор.

На встрече ветераны рассказали, что стараются сохранить память о заводе, так как Тюменский судостроительный завод был единственным, который выпускал торпедные катера. За годы войны было выпущено 165 катеров. Коллективу завода было навечно вручено Красное Знамя Комитета обороны СССР. Завод также стал единственным в области обладателем ордена Отечественной войны I степени.

Ветераны отметили, что на континенте установлено всего 27 памятников торпедным катерам, большинство из них находится в России.

«Для нас дело чести установить памятник торпедному катеру в Тюмени», — подтвердили ветераны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2016 года в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в Астрахани появится первый в России памятник боевому кораблю. Отслуживший артиллерийский катер «Шмель» планировали установить на набережной Волги.

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