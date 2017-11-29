Москва, 29 ноября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Российская журналистка Ксения Собчак, решившая выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации, выступила в минувшие выходные в Оксфордском университете в Великобритании. Видеозапись выступления Собчак опубликована сегодня, 29 ноября, на её официальном канале на видеохостинге YouTube.

Скриншот сайта youtube.com Перестройка — была гражданской войной считает Собчак

Выступая в Оксфорде, Собчак заявила, что в обострении отношений между Россией и Западом виновата не одна только Россия, но и сам Запад, в частности страны Европейского союза.

По словам Собчак, после распада Советского Союза граждане России были открыты всему миру и очень хотели жить в либеральном мире и исповедовать либеральные ценности.

Однако вскоре евросоюзные лидеры и евросоюзный политический истеблишмент начали утверждать, что страны военного блока НАТО во главе с США победили в холодной войне, рассказывает Собчак.

«И это, конечно же, заставило многих из этих людей почувствовать себя оскорбленными европейским миром, потому что именно русский народ победил в холодной войне. Это были люди вроде моего отца, которые были демократами. Президент Борис Ельцин победил тогда в холодной войне. Победителями в этой войне были русские, а не лидеры европейского мира или американцы», — утверждает Собчак.

Далее потенциальный кандидат в президенты России делает ещё более спорное и нелепое утверждение о том, что холодная война на самом деле была гражданской войной внутри России.

В чем логика (и есть ли она вообще) данного выступления Собчак, понять трудно. Давно всем известно, что термином холодная война называется противостояние двух сверхдержав, оставшихся после Второй мировой войны, СССР и США, и их военно-политических блоков. Всем известно, чем закончилось это противостояние — поражением СССР и расчленением Большой России. Такие люди, как Анатолий Собчак и Борис Ельцин, прямо работали на дестабилизацию внутриполитического положения в СССР, что стало немаловажным фактором проигрыша Россией холодной войны. Заявления лидеров Запада о том, что они выиграли холодную войну, вполне правомочны (другое дело, что они не смогли закрепить свою победу в переустройстве формальных институтов миропорядка, в частности структуру ООН).

Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Третьяков прокомментировал выступление Собчак в Оксфорде:

«По-видимому, гражданка Собчак, как честный человек, готова признать всех пострадавших в результате развала СССР жертвами этой гражданской войны. Или как минимум официально в качестве одного из лидеров либерального протеста признать, что таковые жертвы были, так как сложно представить себе «войну» без жертв».

В конце своей речи Собчак вновь заявила, что не рассчитывает победить на предстоящих выборах президента России, однако считает, что сможет после выборов заняться формированием новой партии.

«К следующим президентским выборам (имеются в виду выборы 2024 года) мы сможем создать партию, партию молодых людей, кто хочет перемен. И это будет мощная сила для будущего, которая сможет изменить ситуацию в России, а потом и международные отношения страны здесь и по всему миру. Это моя основная цель. Я сделаю все возможное, чтобы выйти на выборы и показать, как много людей хотят перемен», — рассказала Собчак.