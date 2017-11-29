Киев, 29 ноября, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон, делающий 25 декабря выходным днём в связи с празднованием Рождества Христова в западной традиции. Об этом украинский президент сообщил на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Ночь перед Рождеством

«Украина празднует Рождество Христово 7 января и 25 декабря. Подписал соответствующий закон», — написал Пётр Порошенко.

Отметим, что, по данным департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины, около 23 172 действующих религиозных православных, греко-католических и других христианских общин в стране отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю, то есть 7 января.

Одновременно с этим на Украине насчитывается около 11 000 католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций страны, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю — 25 декабря.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что введение Верховной радой двойного празднования Рождества позволит стране отмечать праздник «вместе со всем цивилизованным миром» и оторваться от «московских календарей и российских имперских стандартов».

Некоторые аналитики высказывают мнение, что установление двойного празднования Рождества Христова на Украине неизбежно приведёт к ещё большему расколу украинского общества, и не станет неожиданностью, если уже вскоре люди, отмечающие праздник 7 января, начнут подвергаться дискриминации как «сепаратисты» подобно тому, как сегодня очернению целенаправленно подвергаются участники крестных ходов и других мероприятий под эгидой Украинской православной церкви Московского патриархата.