Каир, 29 ноября, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Египта в военно-технической сфере характеризуется устойчивой положительной динамикой, заявил 29 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего официального визита в Каир.

Mil.ru Министерство обороны Российской Федерации С.К.Шойгу

Руководитель российского Минобороны подчеркнул, что расширение двусторонних контрактов дает результат в виде роста заказов для российского военно-промышленного комплекса и улучшения оснащенности вооруженных сил Египта.

«В военно-технической сфере с удовлетворением отмечаем устойчивую положительную динамику», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу заявил, что Россия будет и дальше укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Египтом, армия которого несет «бремя борьбы с террористами».

Напомним, в Египте проходит четвертое заседание российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству и Сергей Шойгу возглавляет российскую делегацию из сотрудников министерств и ведомств и глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Египет. Он примет участие в четвёртом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству и встретится с министром обороны и военной промышленности Республики Египет генерал-полковником Седки Собхи.