Москва, 29 ноября, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Ведущий конструктор российской авиастроительной компании «МиГ» Алексей С. был найден с перерезанным горлом. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Сообщается, что авиаконструктор был обнаружен в одном из помещений истекающим кровью. С резаной раной шеи он был экстренно госпитализирован.

По предварительным данным, авиаконструктору была сделана операция.

Напомним, АО «РСК «МиГ» — одна из ведущих российских авиастроительных компаний. Это уникальное предприятие полного цикла, которое занимается конструированием, изготовлением, реализацией, поддержанием и ремонтом всех самолётов марки «МиГ».