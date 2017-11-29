Горно-Алтайск, 29 ноября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай не утихает скандал, связанный с последними случаями незаконной охоты на диких животных. Этой осенью в Кош-Агачском районе браконьеры совершили два громких преступления — в первом случае перестреляли восемь козерогов на территории национального парка «Сайлюгемский», во втором — убили самку краснокнижного алтайского горного барана (аргали) и двух ее ягнят.

Национальный парк «Сайлюгемский» Туши застреленных козерогов

Когда об этих случаях только стало известно, местные жители не сомневались, что за зверскими преступлениями стоят заезжие VIP-охотники. «Местные на такое не способны, для нас природа — святое», — такие утверждения можно было встретить в социальных сетях под новостями о браконьерстве.

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Понятно, что открывшаяся вскоре правда оказалась очень неприятной для алтайцев. Выяснилось, что к обоим случаям причастны местные жители, а в случае с убийством восьми козерогов — еще и главы трех сел, которые раньше неоднократно выступали против расширения Сайлюгемского национального парка и утверждали, что он, дескать, создан специально для организации VIP-охот.

В настоящее время по фактам незаконной охоты расследуются уголовные дела и, судя по всему, скоро эти дела будут направлены в суд. Тем временем общественность возмущена, что настоящие виновники всё же смогут избежать ответственности.

Рассказывая о расследовании дела об убийстве козерогов, газета «Листок» сегодня в статье «Волки позорные» пишет, что проведена баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, установлена принадлежность пули, изъятой из животного. Владелец карабина дал признательные показания.

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«Причастность к браконьерской охоте глав трех сельских поселений, а это Вениамин Ундулганов, глава Чаган-Узунского сельского поселения, Анатолий Яданов, глава Ортолыкского сельского поселения и Артур Кордоев, глава Курайского сельского поселения, несомненна, — утверждает издание. — Удивляют и мотивы совершения преступления: браконьеров интересовало в первую очередь мясо диких животных. Неужели им не хватало мяса своих домашних баранов и козлов, что они полезли охотиться за дичью? Причем кому, как не главам поселений, знать, где проходят границы заказника и что там запрещена не только охота, но и просто нахождение с оружием?».

Совсем недавно, продолжает «Листок», эти главы поселений участвовали в организации совместного Курултая (собрания) народов Кош-Агачского района. Участники собрания долго обсуждали борьбу с браконьерством. Так вот в итоге главы сельских поселений оказались не защитниками родной земли, «а всего лишь жалкими браконьерами».

«Особенно жалким выглядит Вениамин Ундулганов — глава Чаган-Узуна. Чтобы не лишиться своей должности, он в сговоре со своим сыном решает, что наилучшим выходом из этой неприятной ситуации будет, если вину за выстрелы по козерогам возьмет на себя сын Ундулганова. И всё это только для того, чтобы отец остался у власти…

Хочется спросить у этих людей: для чего так унижаться и пресмыкаться? Ради мелкой должности сельского главы? Для чего нужно тайно, по-воровски охотиться на этих животных? Неужели вам нечего есть у себя дома? Вы обвиняли Анатолия Банных и его приспешников (в организации браконьерских охот — прим. ИА REGNUM ), но тех-то хотя бы можно понять — на протяжении нескольких лет… прибыль от этих охот исчисляется десятками миллионов рублей. А вы-то чего? Готовы идти на преступление ради пары кусков мяса? Всего несколько лет назад эти радетели родной земли и природы заявляли об особой священности горных козлов и баранов, которых расстреливали высокопоставленные браконьеры из упавшего в 2009 году вертолета на горе Черная в Кош-Агачском районе. На судебном заседании, проводившемся над браконьерами в 2011 году, зайсан Кош-Агачского района Айу Едешев заявлял, что архар — «священное животное для нашего народа. Надо за отстрел животных перед Богом отвечать… У нас, у местного населения, к суду такое отношение: суд должен состояться. Чтобы справедливость восторжествовала. Такое мнение народа».

Что же теперь скажут зайсаны о своих сподвижниках, попавшихся во время браконьерской охоты?.. Конечно же, кош-агачские браконьеры — далеко не самураи, и совершать харакири недостойны. Но вести себя по-мужски и с честью выйти из ситуации возможность у них есть. В России не принято добровольно уходить в отставку на фоне коррупционных или криминальных скандалов, пока силовики не уведут обвиняемого в наручниках. И это плохо. Полагаем, что в данной ситуации подобный поступок был бы реально мужским. Товарищи браконьеры, не будьте волками позорными. Уйдите в отставку».

Добавим, что, говоря о событиях 2009 года, автор статьи имеет в виду один из самых скандальных эпизодов алтайской политики, вызвавший большой резонанс и в стране в целом. 9 января 2009 года во время охоты с вертолета на краснокнижных аргали после одного из маневров воздушное судно столкнулось с горой. Во время крушения погибли полномочный представитель президента РФ в Госдуме Александр Косопкин, сотрудник аппарата Госдумы Сергей Левишин, артист Василий Вялков, председатель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай Виктор Каймин, командир летного отряда из Горно-Алтайска Владимир Подопригора, пилоты Алексей Баяндин и Александр Вертей. Четыре человека выжили.

Среди выживших был известный барнаульский бизнесмен Анатолий Банных, который тогда был вице-премьером Республики Алтай. Через месяц после происшествия он был вынужден уйти в отставку. Как удалось установить в ходе следствия, организовать охоту потребовал полпред Косопкин, обратившись к Анатолию Банных. На одной из пресс-конференций бизнесмен заявлял, что не мог «отказать такому человеку», чьи просьбы воспринимаются «как приказ».

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Выжившие участники охоты были привлечены к уголовной ответственности, однако суд их оправдал. Прокуратура обжаловала приговор, но суд вскоре прекратил дело в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

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Анатолий Банных с февраля этого года считается погибшим. Он находился на борту вертолета, потерпевшего крушение над Телецким озером. В «Робинсоне», кроме него, было еще четыре человека. Через несколько дней после аварии было найдено тело только одного пассажира. В озере также было обнаружено несколько обломков воздушного судна. Тела пилота и еще трех пассажиров так и не были найдены.