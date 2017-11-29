Москва, 29 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Посла Молдавии в России Андрея Негуцу 29 ноября вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с участившимися безосновательными запретами на въезд в Молдавию граждан России. В ведомстве пояснили, что речь идет о журналистах, официальных делегациях, политологах, должностных лицах, миротворцах и простых гражданах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Эти недружественные акции не только противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, идут вразрез с коренными интересами наших стран и народов, но и заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Республики Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе», — отметили в российском МИД.

В Москве ожидают от Кишинева «незамедлительных и действенных мер по недопущению подобных действий, ответственность за последствия которых ложится на молдавскую сторону».

Соответствующая нота МИД России была вручена молдавскому послу.

Тема отказа во въезде в Молдавию для российских граждан обсуждалась и на прошедшей в тот же день встрече президента Молдавии Игоря Додона с послом России в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным.

Додон высказал глубокое сожаление в связи с продолжающимися провокациями в адрес представителей России, которые приезжают в Молдавию для участия в различных мероприятиях, в том числе культурных и гуманитарных. Президент сообщил, что берет такие случаи «под личный контроль» для разъяснения ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Власти Молдавии 28 ноября задержали в аэропорту Кишинева и депортировали из страны обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолётова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.

В пограничной полиции объяснили это тем, что они не смогли объяснить цель своего визита. В последние два года с аналогичной формулировкой — «не смогли обосновать цель своего визита» — из Молдавии десятками депортировали российских журналистов, общественных и политических деятелей, ученых, а также военнослужащих, участвующих в миротворческой операции на Днестре.

31 августа этого года власти Молдавии отказали во въезде в страну главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку, 27 сентября — корреспондентке «Комсомольской правды» Дарье Асламовой, а в конце октября — директору российского Института проблем глобализации, экономисту Михаилу Делягину.