Ярославль, 29 ноября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при организации питания пациентов психиатрической больницы. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Pixabay.com Подрядчик и субподрядчик сэкономили

Как установила областная прокуратура, обеспечением горячего питания пациентов Ярославской областной клинической психиатрической больницы с января 2014 года по декабрь 2016 занималась некая коммерческая организация. Она привлекала субподрядчика. При этом по договору исполнители должны были использовать в питании пациентов сухую белковую добавку — она необходима по состоянию здоровья.

Однако, как сообщается на сайте Генпрокуратуры, с целью хищения бюджетных средств должностные лица из числа руководителей подрядной и субподрядной организаций в 2014—2016 годах на этих компонентах сэкономили, добавляя их в пищу только на бумаге. В больницу же предоставлялись подложные документы.

В результате департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области причинен ущерб в размере свыше 44 млн рублей.

По фактам выявленных нарушений материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором области на контроль.