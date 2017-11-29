В Ярославле на питании пациентов психбольницы «сэкономили» 44 млн рублей
Ярославль, 29 ноября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при организации питания пациентов психиатрической больницы. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.
Как установила областная прокуратура, обеспечением горячего питания пациентов Ярославской областной клинической психиатрической больницы с января 2014 года по декабрь 2016 занималась некая коммерческая организация. Она привлекала субподрядчика. При этом по договору исполнители должны были использовать в питании пациентов сухую белковую добавку — она необходима по состоянию здоровья.
Однако, как сообщается на сайте Генпрокуратуры, с целью хищения бюджетных средств должностные лица из числа руководителей подрядной и субподрядной организаций в 2014—2016 годах на этих компонентах сэкономили, добавляя их в пищу только на бумаге. В больницу же предоставлялись подложные документы.
В результате департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области причинен ущерб в размере свыше 44 млн рублей.
По фактам выявленных нарушений материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором области на контроль.