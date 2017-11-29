Мадрид, 29 ноября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной одновременно в Мадриде и Барселоне, правоохранительными органами Испании задержаны 23 человека, 19 из которых — граждане Грузии.

(сс) George Hodan Арест

По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержанные обвиняются в принадлежности к преступной группировке, совершении квартирных краж и отмывании денег.

«29 ноября текущего года в результате активного сотрудничества национального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Испании, центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и атташе полиции МВД Грузии в Испании, выявлена организованная преступная группировка», — говорится в сообщении министерства.

В результате спецоперации сотрудниками правоохранительных органов Испании изъяты крупная сумма денег и краденые вещи.