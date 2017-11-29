Вильнюс, 29 ноября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Член Сейма Литвы, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс обратился к генпрокурору Эвалдасу Пашилису с просьбой установить, как была обнародована засекреченная информация, которой владел парламентский комитет по национальной безопасности и обороне, в которой обнародованы обстоятельства установки на локомотивах «Литовской железной дороги» российской системы безопасности, которая якобы может угрожать национальной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 ноября.

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О своём обращении в генпрокуратуру публично объявил сам Буткявичюс.

Ещё 23 ноября политик, как член упомянутого комитета, согласно установленному порядку ознакомился с засекреченной информацией (под грифом «Конфиденциально»), связанной с проводимым комитетом расследованием относительно надежности систем управления движением, используемых компанией Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги»).

«Выяснилось, что большая часть информации под грифом «секретно» была мне уже известна ранее из СМИ. В СМИ были дословные фразы текста засекреченной информации, была выдержана последовательность текста, а это говорит о том, что у журналистов был в руках конфиденциальный документ или его копия», — сказал Буткявичюс.

Член сейма просит установить ответственных лиц, которые, нарушив законы, раскрыли засекреченную информацию. Согласно установкам закона о государственных и служебных тайнах, гриф «Конфиденциально» используется для обозначения информации, которая представляет собой служебную тайну, и незаконное обнародование которой может повлечь за собой тяжелые последствия для интересов госучреждения.

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Поэтому Буткявичюс просит прокурора предпринять оперативные меры и начать расследование, чтобы установить, каким способом засекреченная информация была обнародована, установить ответственных лиц и нанесенный ущерб.

Напомним, это уже не первый подобный скандал в Литве, связанный с утечкой секретной информации в СМИ. Последний крупный скандал был связан с разглашением справки департамента госбезопасности, в которой утверждалось, что Россия, якобы, предпринимает активные меры для дискредитации президента Дали Грибаускайте. Тогда подозреваемой в разглашении справки была советник Грибаускайте Дайва Ульбинайте, однако никаких последствий этот скандал для чиновника не принёс.

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