Мурманск, 1 декабря, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Проблемы освоения Арктики и Северного морского пути требуют нетривиальных решений. Но выгоды, которые может получить Россия от реализации этих проектов, также значительны. О том, какие проекты реализуются уже сейчас и что может ожидать освоение Арктики в ближайшем будущем, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Rsppnord Карта морей Баренцева и Карского

Развитие Арктики можно сравнить с восхождением по крутой лестнице: здесь нельзя перепрыгивать через ступени. Хорошо развитые традиционные северные порты России — Мурманск и Архангельск — это только начало большого пути. Для освоения «северного фасада России» необходимо уже сейчас прикидывать шаг на следующую ступень. Таковой является полуостров Таймыр, обладающий огромными богатствами в виде полезных ископаемых, освоение которых требует развития инфраструктуры.

Но для того чтобы это освоение с первых же шагов стало экономически выгодным, нужно предусмотреть разработку тех богатств полуострова, которые могут быть освоены уже на начальном этапе. И такие богатства действительно имеются. Крупные месторождения драгоценных и цветных металлов, высококачественный уголь, газовые месторождения, пусть и не самые крупные, зато залегающие в удобных для разработки местах, могут обеспечить проект развития Таймыра, и начало их освоению уже положено. Не нужно ждать новых транспортных решений, достаточно развивать уже имеющиеся силами правильно скоординированных частных российских компаний, которые готовы вложиться в освоение Арктики и Северного морского пути. Предложение о том, что единым координатором по Северному морскому пути должна стать компания «Росатом», может быть оценено как наиболее логичное и в перспективе плодотворное.

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