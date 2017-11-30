Варшава, 1 декабря, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Украина останется важным экономическим партнером Польши, заявил люблинский воевода Пшемыслав Чарнек. Ему вторил и генеральный консул Украины в Польше Василий Павлюк, который подчеркнул, что Украина ценит возможность для своих граждан легально работать в Польше и благодарна за поддержку «в такие трудные времена, когда идет война в Донбассе». Об этой и других темах, которые обсуждает польская региональная пресса, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вице-маршал Люблинского воеводства Кшиштоф Грабчук, в свою очередь, заявил, что сильная Украина нужна Польше, — вероятно, «сильная» в прямом смысле, потому что Грабчук отметил, что в его воеводстве не хватает рабочих рук, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. В то же время во Вроцлаве просрочены карты проживания у 15 000 иностранцев, из них наибольшая часть — украинцы. Придется ли им теперь покинуть страну, с учетом того, что запросы иностранцы подают своевременно, только вот ждут подтверждений месяцами?

Одновременно в городе Жешуве пограничниками пресечена деятельность польско-украинской банды, которая занималась массовым вымогательством у украинцев, желающих получить разрешения на работу в Польше. Началось все с того, что на переходе «Кросценко» в Подкарпатье было замечено, что всё большее число украинцев, имеющих легальные разрешения на работу в Польше, не остаются в стране, а идут дальше на запад Европы. Выяснилось, что некий варшавянин годами собирал заявки, на основе которых в офисе мазовецкого воеводы выдавали «разрешения на работу типа А» для граждан Украины. Жители Мазовецкого воеводства якобы нуждались в украинской рабочей силе, на деле же каждая заявка оплачивалась впутанным в аферу полякам в размере 200 злотых (примерно 3300 руб). А разрешения на работу отправлялись на Украину, где распределялись среди покупателей.

О других событиях и проблемах, которые волнуют польские СМИ, читайте здесь: Польша регионов: пассажиров поездов закусали вши и клопы

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