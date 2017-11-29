Кремёнки, Калужская область, 29 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была 28 ноября обнаружена в 10 метрах от Мемориала павшим воинам в городе Кремёнки Жуковского района Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, опасную находку времён войны благополучно обезвредили взрывотехники. Больше всего боеприпасов времен Великой Отечественной войны саперы МЧС находят в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области.

Sergeev Pavel Советские 82-мм мины времен Великой Отечественной войны

Напомним, воинский мемориал в Кременках был возведен в память о погибших защитниках Москвы осенью 1941 года. На кремёнковском холме 9 мая 1968 года была открыта стела-обелиск ко Дню Победы. Летом того же года школьники-следопыты из Троицкой школы рядом с деревней Екатериновка обнаружили останки трёх неизвестных красноармейцев. Останки были перевезены в Москву, там кремированы и урна с их прахом торжественно на бронетранспортёре, была доставлена в Кремёнки и захоронена под звездой. 7 сентября 1969 годуа на мемориале был зажжен Вечный огонь, доставленный с могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. А 9 мая 1975 года, в день 30-летия великой Победы над фашистской Германией, в Кремёнках открылся Музей боевой славы и доблести, посвященный воинам 49-й Красной Армии и героям-партизанам.