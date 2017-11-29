Псков, 29 ноября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Городская свалка в Пскове будет закрыта 1 января 2018 года, её рекультивацию планируется провести в течение трёх лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, о проблеме городской свалки, которая действует в Пскове 70 лет и давно переросла 10-этажный дом, шла речь сегодня, 29 ноября, в ходе консультаций врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракциями Псковского областного собрания депутатов перед первым слушанием областного бюджета.

mermyhh Свалка

Вопрос рекультивации городской свалки в Пскове поднял руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко. Вице-губернатор Александр Кузнецов отметил, что после закрытия свалки все отходы будут проходить полную сортировку и распределяться по девяти существующим полигонам Псковской области.

Что касается выбора площадки под новый полигон ТБО для Пскова и северных районов области, пока власти заняты поиском инвестора.

Как сообщало ИА REGNUM, свалка на юго-западной окраине Пскова эксплуатируется с 1947 года. Сначала она находилась в Псковском районе, но в связи с расширением города давно вошла в городскую черту — псковские новостройки находятся в санитарно-защитной зоне. Жители Пскова неоднократно требовали решения вопроса с городской свалкой и даже собирали подписи под петицией президенту России Владимиру Путину.

Напомним также, в 2017 году в Псковской области определились с местом для нового полигона ТБО для юга области — его разместят в Великолукском районе.

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