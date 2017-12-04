Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 12:16 — ИА Регнум. 21 ноября СНК предложил всем местным советам сообщать ому о фактах злоупотреблений при выборах в Учредительное собрание для того, чтобы впоследствии произвести в этих местах перевыборы.

Украинская демонстрация

Шведская левая с.-д. партия (председатель — Карл Винберг, секретарь — Фридрих Штром), примыкающая к Циммервальду, обратилась с приветствием к СНК, одобряя всю его политику и выражая готовность к совместной работе в рамках нового Интернационала. Для передачи приветствия в Россию посылается член партии Карл Чильбум, ранее работавший в Финляндии.

В Брест-Литовске открылось второе заседание мирной конференции, на котором обсуждались условия перемирия, предложенные русской делегацией. Рассматривалось перемирие на шесть месяцев; демаркационная линия должна проходить по середине ныне существующей линии фронта; острова Даго, Эзель и Моон должны быть очищены немецкими войсками и не заниматься ничьей армией; передвижения войск с одного фронта на другой воспрещаются. Анализируя эти условия, генерал Гофман заявил, что такие предложения могли бы быть сделаны лишь в том случае, если бы центральные державы были разбиты и побеждены.

В контрпредложениях Германии и ее союзников выставлены следующие пункты: категорический отказ очистить острова Даго и Эзель, необходимость допустить передвижение войск, Персия очищается от русских и турецких войск, державы после заключения перемирия вступают в переговоры о мире.

Крыленко издал приказ-инструкцию, которым регулируется заключение перемирия на участках отдельных корпусов и армий.

«Обязательным пунктом при заключении частичных перемирий должно входить условие о прекращении каких бы то ни было перебросок войск с фронтов договаривающихся сторон на какой-либо новый фронт, в особенности же с нашего фронта на фронты союзных армий».

Украинской Центральной радой принята резолюция о посылке представителей генерального секретариата на Юго-Западный и Румынский фронты для ведения переговоров о мире. Постановлено обратиться от имени Украинской народной республики как к враждебным, так и к союзным правительствам с предложением начать мирные переговоры. Об этих мероприятиях решено информировать СНК в целях координации действий.

Чрезвычайный съезд армий Юго-Западного фронта (в Бердичеве) предложил главнокомандующему фронтом совместно с Украинской центральной радой и представителями съезда немедленно приступить к мирным переговорам с неприятельскими частями.

Украинцы, Кексгольмский и Волынский полки

В результате почти двухнедельных предварительных переговоров в Солах подписан договор о перемирии между армиями Западного фронта (2-й, 3-й, 10-й) и группой австро-германских войск по линии фронта от Видзы до р. Припяти. Срок перемирия — до 4 декабря н. с. «или до заключения общего перемирия на всем русско-румынском фронте, если таковое последует ранее означенного срока». Это первое перемирие, заключенное по линии целого фронта.

3-я сибирская стрелковая дивизия избрала комиссию для ведения переговоров с немцами о прекращении военных действий на участке дивизии.

В Ставке состоялось совещание с участием Крыленко, представителей ВРК армий, чинов штаба войск и Могилевского ВРК об организации ВРК при Ставке. Утром в Могилев прибыли эшелоны гвардии Литовского полка и броневики для охраны города и Ставки. Полки Петроградского гарнизона возвращаются обратно. Отряд матросов направлен в Быхов.

На заседании ВЦИК с обоснованием декрета о праве отзыва и перевыборов депутатов всех представительных учреждений вплоть до Учредительного собрания выступил Ленин. От имени объединенных с.-д. Крамаров возражал против декрета как «против военной хитрости, имеющей целью усиление большевиков». Декрет после редактирования в согласительной комиссии был принят единогласно.

Фракция объединенных с.-д. сделала председателю СНК запрос по поводу роспуска Петроградской думы. Фракция правых эсеров сделала заявление о своем обратном вхождении во ВЦИК, откуда она вышла 2 ноября.

Чрезвычайный крестьянский съезд признал необходимым ввести контроль над производством и распределением продуктов сельского хозяйства и сельхозорудий, по примеру рабочего контроля над промышленностью.

Съезд Всероссийского военного флота в Петрограде в воззвании к солдатам, крестьянам и рабочим пишет:

«Мы можем и готовы сражаться не только с авантюристом Керенским и монархистом Калединым, но мы также готовы вести упорную борьбу с французским, английским и германским правительствами капиталистов, если они станут на путь сопротивления разгорающейся мировой революции».

Съездом утверждена схема организации военно-морского ведомства, предложенная Дыбенко. Сам Дыбенко утвержден народным комиссаром по военно-морским делам. Съезд избрал 20 человек во ВИЦК советов, которые там составят морскую секцию; в их числе 18 большевиков и 7 по списку внефракционного блока.

Вышел № 1 газеты народного комиссариата по военно-морским делам «Армия и Флот Рабочей и Крестьянской России».

Выборы в Учредительное собрание в Иваново-Вознесенске: большевики — 64,8%, кадеты —15,6%, с.-р. —12,7%, м-ки — 2,5%, народные социалисты —1,5%. Список «Союз возрождения России» во главе с Брусиловым — 3,05%. Всего в голосовании участвовало 55,3% населения.

Выборы в Учредительное собрание

По докладу делегата из Крыма, Петроградский ВРК отдал распоряжение Севастопольскому совету р. и с. депутатов арестовать Николая Николаевича Романова, Рябушинского и других контрреволюционеров, по усмотрению Совета.

По предложению Дзержинского ВРК постановил организовать комиссию по борьбе с контрреволюцией. В состав комиссии вошли Скрынник, Флеровский, Благонравов, Галкин, Трифонов.

На заседании ЦИК 1-го созыва постановлено объединить литературные органы ЦИКа и Комитета спасения.

Финляндский сенат в специальной декларации заявляет о своем намерении обратиться к иностранным державам с приглашением признать независимость Финляндии.

Начались назначенные исполнительным комитетом советов Эстонии выборы в Учредительное собрание Эстонии. В выборах участвуют все граждане, достигшие 18 лет.

Закончилась первая сессия Латвийского национального совета, постановившая приступить к созыву латвийского Учредительного собрания. В принятой декларации Совет заявляет, что Латгалия должна быть присоединена к Латвии. Союзникам послан протест против какого бы то ни было раздела Латвии, внешнее и внутреннее устройство которой должно быть определено Латвийским Учредительным собранием и всенародным плебисцитом. Посланы приветствия Финляндскому сейму, Украинской центральной раде и Совету народов России.

В Кишиневе состоялось торжественное открытие верховного органа Бессарабии «Сфатул Цэрий».

В Пскове открылся III Съезд советов Северо-западной области, созванный вследствие того, что прежний областной центр (Искоборсев) не отражал настроения масс. Преобладающее большинство на съезде — большевики (78) и левые с.-р. (26); остальных — 18 человек. Председателем съезда избран Позерн (большевик).

Исполком совета р. и с. депутатов Нижнего Новгорода объявил себя высшим органом власти в губернии.

Уполномоченный СНК по продовольствию в Екатеринбургской губернии предложил СНК издать декрет о борьбе с мешечничеством, срывающим дело реквизиции хлеба.

Началась забастовка протеста педагогов в Николаеве (Украина). Поводом к забастовке послужило снятие Советом с должности директора реального училища реакционера Вирена.

В школе

После продолжительных прений Ростовская-на-Дону городская дума постановила делегировать своих представителей в областной ВРК, мотивируя это необходимостью предотвратить гражданскую войну. Кадеты и казаки в знак протеста против этого решения покинули заседание.

В Минске происходил съезд советов р. и с. депутатов Западной области. Он одобрил все решения II Всероссийского съезда советов и признал, что соглашение с социалистическими партиями может быть только на основе принятия ими всех решений II Съезда советов. Съезд предлагает советам энергично приняться за проведение в жизнь декрета о земле. Избрано бюро советов Западной области.

Из уездов Могилевской губернии поступают жалобы крестьян на бесчинства польских легионеров по отношению к крестьянам-белорусам.

На съезде левых с.-р. происходят прения по докладу Алгасова об организации и об уставе партии левых с.-р. Особенное внимание уделяется вопросам о порядке приема в партию и необходимости соблюдения единства в рядах новой партии. Съезд признает необходимым создание на местах организаций левых с.-р. и создание партии под названием «Левые с.-р. (интернационалисты)». Членом партии может быть всякий, признающий программу, принятую съездом партии с.-р. в декабре 1905 года, подчиняющийся партийной дисциплине, участвующий в одной из партийных организаций и вносящий членские взносы.

После принятия устава Спиридонова произносит речь о необходимости активного участия в работе советов р., с. и кр. депутатов, вне и помимо которых невозможна победа социализма.