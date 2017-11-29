Москва, 29 ноября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Мусорные свалки Подмосковья всё чаще становятся объектами экологических бедствий, это, в свою очередь, побуждает региональные власти вводить в местах расположения полигонов с отходами режим ЧС. Представляется, что данный процесс выходит из-под контроля правительства Московской области. В данной ситуации рядовым гражданам не остаётся ничего другого, как самим защищать свои права на благоприятную среду обитания.

mermyhh Свалка

О том, как защитить свои права, получить компенсацию от недобросовестных операторов полигонов ТБО, и существующей судебной практике по этому вопросу в России и мире ИА REGNUM рассказала адвокат АК «Гражданские компенсации» Ирина Фаст.

«Жителям, страдающим каждый день от соседства с полигонами твёрдых бытовых отходов, необходимо набраться терпения, чтобы получить компенсации от владельцев свалок. Это тяжёлый и тернистый судебный путь. Самую главную сложность представляет установление причинно-следственной связи между воздействием веществ, содержащихся в воздухе, почве, воде на живой организм. Это задача экспертов. Однако необходимо понимать, что им нужно опираться на документы, которые должны иметься в деле. Это достаточно объемный массив медицинской документации (исследования должны быть отражены в динамике, то есть не одно исследование, а документы, которые могли бы подтвердить факт ухудшения тех или иных показателей, влияющих на нормальное функционирование организма — наблюдения в течение длительного времени). И главное: эти изменения возникли вследствие именно воздействия на организм вредоносных веществ, которые источает полигон», — пояснила юрист.

Однако, как отметила Фаст, в связи со сложностями данного вида дел судебные иски в России имеются в весьма ограниченном количестве и, как правило, мало какие из них имеют положительный результат. Факторов, влияющих на такие результаты, несколько, основной из них — недоказанность причинения вреда именно воздействием продуктов распада (горения) отходов полигона. Свидетельскими показаниями доказать факт воздействия в данном случае не получится. Так, Пензенский областной суд своим кассационным определением от 24 июля 2007 года в этой части отказал прокурору, выступающему в защиту жителей, пострадавших от воздействия горения бытовых отходов в связи с отсутствием доказательств данного факта, дело № 33−1420. Немаловажное значение в подобных делах имеет и поведение властных структур, которые зачастую не заинтересованы в помощи жителям.

«Приведу противоположные примеры помощи проверяющих структур. Вокруг МСЗ (даже полностью удовлетворяющих нормам ЕС) создается зона загрязнения в радиусе до 1,5 км, а при его многолетней работе она охватывает более 30 км. Так, в результате многолетней работы МСЗ в Роттердаме (Нидерланды) в радиусе до 40 км от него загрязнение коровьего молока диоксинами достигло такого уровня, что его продажа и потребление были запрещены контролирующими органами. Высокий уровень содержания диоксинов в отходящих газах на сжигателе в Цаандштадте привёл к заражению прилегающей территории, превышающему среднее загрязнение в Нидерландах в 50—100 раз. Исследования, проведённые в Японии вблизи одного из МСЗ (японские МСЗ — одни из лучших в мире), показали, что в период 1985—1990 гг. в радиусе до 1,1 км 42% умерших погибли от рака, а в радиусе от 1,1 до 2,0 км — 20%. Последнее значение было близко к среднему для этого региона, то есть на расстоянии от МСЗ более 1 км не было выявлено увеличения числа случаев раковых заболеваний», — отметила адвокат.

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Отмечает специалист и другие, крайне тревожные тенденции, по её словам, у нас в стране никто не ведёт таких наблюдений, по крайней мере, официальных и открытых. Поэтому говорить о содействии административного ресурса не приходится. В такой связи встаёт вопрос: а стоит ли затрачивать столько усилий и денег на «войну» с непонятным исходом? Каждый для себя ищет ответ на этот вопрос самостоятельно. Как правило, пострадавшие жители выигрывают в суде дела в рамках Закона о защите прав потребителей, которые подаются после наложения штрафных санкций за правонарушения со стороны владельцев полигонов. Но эти суммы несоизмеримо малы по сравнению с тем, что испытывают люди — соседи полигонов, поэтому многие не видят смысла в этой борьбе.

Тем же, кто осмелится вступить в борьбу и отважится на судебное разбирательство, юрист советует начать с жалобы в прокуратуру на нарушения прав в части экологии. Основанием может являться эксплуатация объекта с превышением лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, несоблюдение требований промышленной безопасности и другие нарушения. Все замеры должны быть осуществлены в рамках проверки по данному факту. Одновременно необходимо подать жалобу в Роспотребнадзор, по результату рассмотрения которой должно быть выдано заключение о выявленных нарушениях организации захоронения ТБО. В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» запрещается хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 утверждены и введены в действие санитарные правила, которыми регулируется статус полигонов ТБО, и установлены эпидемиологические требования при обращении с отходами. Согласно этим правилам полигоны ТБО являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На территории полигона не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Если нарушения будут зафиксированы, прокуратура выпишет предписание на устранение неблагоприятных факторов. Основываясь на выявленном факте, можно подавать иск в гражданском судопроизводстве и требовать компенсации.

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«Что касается возмещения вреда, причинённого здоровью, повлекшего установление инвалидности или смерть, необходимо иметь ввиду, что инвалидность должна быть следствием воздействия вредных веществ — продуктов разложения твёрдо-бытовых отходов, находящихся на полигоне. В данном случае пострадавшие имеют право на возмещение вреда здоровью в виде ежемесячных платежей и компенсации морального вреда», — заключила Ирина Фаст.

Добавим, что полигоны ТБО «Съяново-1» и «Кучино», о которых ранее рассказывало ИА REGNUM, это верхушка айсберга накопившихся за годы «эффективного» управления частниками, при полном попустительстве властей Москвы и Подмосковья, проблем. Очевидно, что по России в целом ситуация ещё хуже. Из той оценки, которую даёт Ирина Фаст, юрист, непосредственно занимающийся вопросами компенсаций гражданам за понесенный ущерб, очевидным образом следует, что наступило время не только кардинально пересмотреть всю политику в сфере обращения с отходами. Но и, раз уж Россия — страна цивилизованная, а государство наше — социальное, перенять накопленный западными странами опыт в сфере материальных компенсаций и отстаивания интересов рядовых граждан.