Москва, 1 декабря, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Как развивается ситуация вокруг политизированного преследования российских спортсменов Всемирным антидопиговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК), рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

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Следственный комитет России получил доказательства того, что бывший ио директора ГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков имел возможность фальсифицировать базу данных лабораторно-информационной системы московского антидопингового центра. Таким образом, его «свидетельство» о существовании в России государственной допинговой программы может быть признано голословным. Мало того, скорее всего, Родченков, в ходе затеянной с его помощью шумихи, старался скрыть следы собственных преступлений, связанных с фальсификацией и уничтожением допинг-проб российских спортсменов.

Тем не менее вопрос о недопущении России к Олимпийским играм продолжает муссироваться МОК. Наступление ведется широким фронтом. Теперь обвинения пытаются выдвинуть в отношении российской сборной по футболу. А вот в защиту отечественных хоккеистов уже выступили пять хоккейных федераций — Канады, Швеции, Чехии, Финляндии, Швейцарии — которые потребовали от президента Международной федерации хоккея допустить к Олимпиаде-2018 российскую сборную. Политизация спорта, используемая как рычаг давления США на Россию, становится элементом нового мироустройства, которое разрушает международные отношения. Бездоказательность выдвигаемых аргументов ставит «допинговый скандал» в один ряд с действиями «российских хакеров» и другими голословными обвинениями в сторону России.

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