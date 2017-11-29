Кабардино-Балкария, 15 апреля, 2015, 17:03 — ИА Регнум. Заработок руководителя региона сократился на 400 тысяч рублей

Доходы главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова в 2014 году составили 2,2 миллиона рублей, что на 400 тысяч меньше, чем годом ранее.Декларация о доходах руководителя региона размещена на его официальном сайте, передает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Коков является собственником квартиры площадью 146,6 кв. м и половины встроенного нежилого помещения площадью 47,6 кв. м. В безвозмездном пользовании главы республики находится дом (238,4 кв. м), дача (320,9 кв. м) и два земельных участка (628 и 242 кв. м).

Супруга Кокова за год заработала почти 311 тысяч рублей. В ее собственности находятся земельный участок (628 кв. м), две трети еще одного участка (363 кв. м) и дом площадью 238,4 кв. м.

О своих доходах в 2014 году отчитались и члены правительства Кабардино-Балкарии. Заработок премьер-министра КБР Алия Мусукова составил 2,4 млн рублей, а его первые заместители — Юрий Альтудов и Татьяна Литовченко заработали 1,6 и 1,7 млн рублей соответственно.

Доходы вице-премьера Нины Емузовой составили 1,3 млн, а еще двое заместителей премьер-министра Ирма Шетова и Муаед Дадов заработали по 1,1 млн рублей.

Больше всех в правительства Кабардино-Балкарии в минувшем году заработал министр курортов и туризма Сергей Шагин, чей доход составил 2,5 млн рублей, а меньше всех — министр спорта Асланбек Хуштов. Его годовой заработок составил чуть больше одного миллиона рублей.