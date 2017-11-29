Калуга, 29 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Калуге суд признал вину четырех сотрудников ООО «Экологический надзор», которые пытались получить взятку от коммерческого предприятия взамен неприменения административных наказаний. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального УФСБ России.

(сс) succo Суд

Сотрудники ООО выполняли контрольные функции в сфере экологии и пытались получить взятку, используя свои должностные полномочия.

Судом установлено, что в ходе посещения коммерческого предприятия сотрудники общества выявили нарушение законодательства в сфере обращения с производственными отходами и грозили собственнику штрафами в размере 150—200 тыс. рублей, не имея на это полномочий.

В личных беседах с руководством сотрудники «Экологического надзора» за отдельную плату предлагали избежать наказания и исключить дальнейшие проверки на один год.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ зафиксирована встреча представителей центра и руководителей коммерческих предприятий, на которой была достигнута договоренность о передаче взятки.

На повторной встрече сотрудники центра были задержаны.

Суд признал вину четырех работников экологического центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Три сотрудника были приговорены к одному году и десяти месяцам исправительных работ с десятипроцентным удержанием в пользу государства и еще один к одному году и шести месяцам исправительных работ с аналогичным удержанием.