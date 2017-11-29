Киев, 29 ноября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. С начала 2017 года на Украине идет настоящая борьба за возможность приобрести украинскую «дочку» российского Сбербанка. На этой неделе уже пятый претендент на покупку вступил в торги за привлекательный российский актив.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Так, 29 ноября украинское издание LIGA.netсо ссылкой на источник в банковских кругах проинформировало, что в 2018 году бывший глава таможенной службы Украины и экс-владелец медиа-холдинга «Интер» Валерий Хорошковский завершит сделку по покупке «дочки» российского Сбербанка на Украине.

Отмечается, что покупатель сменит название финучреждения и головной офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск. При этом Нацбанк Украины и антимонопольный комитет заявляют, что пока не получали документы от нового претендента на покупку Сбербанка.

Также информацию о покупке Сбербанка Хорошковским подтверждают источники газеты «Вести». По словам источников, Хорошковский вступил в переговоры с регулятором летом 2017 года.

«Об этом сообщили два источника — банкир и чиновник, близкий к НБУ. Сделка должна быть полностью закрыта в первом квартале 2018 года», — пишет издание.

Ранее, в сентябре, заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова заявляла, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк.

«Это нерезидент Украины. Полноценный пакет еще не подан, есть письмо о намерениях. Мы встречались с ним, он озвучил моменты, которые нас беспокоят — обязательства Сбербанка перед материнским банком», — рассказала Рожкова.

При этом 7 ноября НБУ разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко приобрести другую украинскую «дочку» Сбербанка — ВиЭс Банк. Напомним, 16 марта Украина ввела санкции сроком на 1 год в отношении ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк), ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк» из-за их принадлежности российскому государству. Санкции предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.

После этого российский Сбербанк сообщил о намерении закрыть бизнес на Украине.

«Мы ищем варианты выхода из Украины. С такой позицией правительства у нас нет большого отрезка времени. Я не хотел бы ничего комментировать, пока мы не придем к окончательному решению», — заявил 21 марта глава Сбербанка Герман Греф.

Позже Сбербанк объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский «Сбербанк», является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельниковсообщал, что после завершения сделки бывшая «дочка» Сбербанка будет работать под его брендом. Нацбанк в апреле получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской «дочки» Сбербанка. НБУ разорвал сделку с Гуцериевом из-за отказа вносить изменения в поданный им ранее пакет документов.

Как сообщалось, в июне 2017 года белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня также подал заявку регулирующим органам Белоруссии и Украины на покупку «Сбербанк Украины». Позже бизнесмен отозвал документы из НБУ.

Украинский Сбербанк принадлежит российскому Сбербанку. ПАО «Сбербанк» — крупнейший из банков с российским капиталом на Украине.

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