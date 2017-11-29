Ереван, 29 ноября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, сделанные им в ходе состоявшегося накануне, 28 ноября, визита в Армению, вызывали обеспокоенность в Азербайджане. Об этом заявил на пресс-конференции заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

Photolure Мохаммад Зариф и Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване

По его словам, речь о заявлении Зарифа о том, что в регионе Армения стремится к решению проблем мирным путем.

«Азербайджанская сторона воспринимает подобного рода заявления как косвенный намек на то, что ситуацию в регионе дестабилизирует Азербайджан», — отметил он.

При этом Вардан Восканян считает обеспокоенность Азербайджана уместной, если учесть отношения Тегерана с Арменией и нормы этикета иранских дипломатов, когда заявления не делаются напрямую.

«Все говорится посредством намеков. Это был чрезвычайно важный месседж», — сказал Восканян.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 28 ноября в Ереване министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф поблагодарил Армению за поддержку, оказываемую Ирану на международной арене.

«Выражаю глубокую признательность Республике Армения за поддержку на международной арене иранской позиции, а также за стремление к миру и стабильности в регионе», — сказал глава МИД Ирана.