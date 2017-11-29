Калуга, 29 ноября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, состоялось очередное заседание городской думы Калуги. Перед началом заседания знаки городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были вручены почётному гражданину города Калуги, преподавателю и художественному руководителю оркестра русских народных инструментов детской школы искусств №2 Владимиру Иванову и директору ОАО «Калугалифтремстрой» Сергею Стефанову.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании городской думы Калуги 29.11.2017

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между городской думой Калуги и городским советом города Тирасполя.

«Дружба между нашими городами длится уже много лет, в 2005 году Калуга и Тирасполь стали городами-побратимами, сегодня впервые мы подписываем соглашение о сотрудничестве между представительными органами наших городов, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Благодаря соглашению о сотрудничестве, мы сможем наладить системную работу по обмену опытом в нормотворческой деятельности, развитию территориального общественного самоуправления и социально-культурной сферы».

Затем депутаты приняли в первом чтении бюджет Калуги на 2018 год. Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, доходы бюджета на 2018 год планируются в размере 8 млрд 950 миллионов рублей. Безвозмездные поступления от бюджетов всех уровней составят 4 млрд 800 миллионов рублей, объём налоговых доходов в 2018 году прогнозируется в размере 3 млрд 675 млн рублей, неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 472 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 9 млрд 100 млн рублей. Дефицит бюджета в 2018 году планируется на уровне 150 млн рублей.

Был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В следующем году планируется продажа 14 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Поступления в городской бюджет составят порядка 20 миллионов рублей. К продаже планируются в основном нежилые помещения в многоквартирных домах, также выставить на торги предполагается помещение трансформаторной подстанции и объект культурного наследия Калужской области — «Дом купца Щучкина».

Также депутаты внесли поправки в городской бюджет текущего года. Доходная часть увеличивается на 87,8 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области. 56 миллионов рублей будет выделено для финансирования муниципальных образовательных учреждений. 11,7 млн рублей будет направлено на обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций, 17,6 млн рублей — на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка.

Кроме того, за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 11,6 млн рублей выделяется на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 3,4 млн рублей будет выделено на благоустройство дворовых территорий, 17 миллионов рублей выделяется МУП «УКТ» в качестве компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.

Было принято решение полностью освободить от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы, государственного задания или средств обязательного медицинского страхования.

Выпадающие доходы в сумме 84 миллионов рублей учтены в проекте бюджета Калуги на 2018 год.

Депутаты внесли поправки в решение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Были пересмотрены процентные ставки налога на имущество физических лиц. Ставка в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машино-мест, хозяйственных строений и сооружений, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, а также объектов незавершённого строительства (жилых домов) осталась на прежнем уровне в размере 0,1% от кадастровой стоимости. В отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, налоговая ставка устанавливается в размере 2% от кадастровой стоимости. В отношении административно-деловых центров, торговых центров, офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания и прочих объектов, предусмотренных п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса, налоговая ставка будет повышаться постепенно: в 2018 году ставка составит 1% кадастровой стоимости для объектов свыше 1000 квадратных метров, в 2019 году — 1,5% для объектов свыше 500 квадратных метров, в 2020 году — 2% для всех объектов, включённых в перечень.

Предлагается введение налоговой льготы, аналогичной установленной законом Калужской области № 189-ОЗ, предусматривающей уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимости на одного налогоплательщика в отношении одного объекта недвижимости по его выбору. В отношении прочих объектов недвижимости ставка устанавливается в размере 0,1%. Ставка пересматривается в целях создания равных условий ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также для предотвращения ухода от налогообложения владельцев крупной коммерческой недвижимости. Новые налоговые ставки вступают в действие с 1 января 2018 года, налоговые уведомления поступят к налогоплательщикам в начале 2019 года.

«Депутаты городской думы в максимальной степени стремились предотвратить резкое усиление налоговой нагрузки, — подчеркнул Александр Иванов. — Этот вопрос многократно обстоятельно обсуждался на заседаниях комитетов и рабочей группы, в дальнейшем будет проводиться постоянный мониторинг ситуации, в том случае, если принятые налоговые ставки окажут серьёзное негативное воздействие на налогоплательщиков, депутатский корпус готов вернуться к рассмотрению вопроса и скорректировать ставки налога».

Были подведены итоги городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2017 году». В основной номинации «Герой своего времени» победу одержала журналист газеты «Калужская неделя» Ольга Коновалова, в номинации «Калуга благоустроенная» — журналист «Московского комсомольца в Калуге» Алевтина Зубрилина, в номинации «Городское самоуправление в лицах» — журналист «Калужской недели» Александр Трусов, в номинации «Сотрудничество» — журналист газеты «Калужская неделя» Сергей Гришунов. В специальной номинации «Калуга спортивная» первенствовал корреспондент «Калужской недели» Денис Рудометов. В специальной номинации «Новое поколение» победу одержал журналист газеты «Весть» Игорь Фадеев. Поощрительными премиями за серию публикаций о калужанах с интересной судьбой были награждены журналисты газеты «Калужский перекрёсток» Александр Фалалеев и Елена Володина.

Также в ходе заседания были приняты решения по установке мемориальных досок, наименованию вновь образованной улицы и согласованы сделки ряду муниципальных предприятий. В ходе часа контроля депутаты обсудили ход реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Основной задачей программы было повышение энергоэффективности объектов социального сектора за счёт внебюджетных источников. В настоящее время из 20 тысяч ртутных светильников, расположенных на территории Калуги, 13 тысяч были заменены на более эффективные — натриевые. Ежегодная экономия электроэнергии составила 3,7 млн кВт⋅ч. В денежном выражении это составило порядка 18 миллионов рублей. За весь срок реализации проекта с 2011 года общая экономия составила 22,2 млн. кВт⋅ч — порядка 95 миллионов рублей.

В перспективе Городская управа планирует заключить контракт на создание автоматизированной системы управления наружным освещением, совмещённой с автоматизированной системой учёта электроэнергии розничного рынка. Все городские светильники должны быть заменены на светодиодные с интеллектуальной системой управления. Также в ходе реализации программы было реконструировано 110 км кабельных линий, оборудование распределительных устройств на 220 трансформаторных подстанциях, 3 распределительных пункта, а также произведена замена 45 силовых трансформаторов на энергосберегающие. Общая сумма инвестиций составила 960 миллионов рублей. Информация была принята к сведению.

Также был рассмотрен вопрос задолженности управляющих компаний перед МУП «Калугатеплосеть». Как сообщил депутатам директор МУП «Калугатеплосеть» Виктор Устинов, сумма задолженности управляющих компаний перестала расти и в настоящее время составляет 368 миллионов рублей. Часть управляющих компаний признаёт наличие задолженности и принимает меры для её погашения. В то же время некоторые недобросовестные УК продолжают накапливать долги перед «Калугатеплосетью». Так, например, задолженность ООО «УК МЖД города Калуги» за последнее время выросла с 32 до 39 миллионов. МУП «Калугатеплосеть» активно ведёт претензионную работу, по итогам которой с должников удалось взыскать свыше 105 миллионов рублей. Также ведётся работа по переходу на прямые платежи населения муниципальному предприятию, в настоящее время 10% домов, обслуживаемых «Калугатеплосетью» перешли на прямые расчёты.

Председатель бюджетного комитета городской думы Константин Сотсков предложил привлечь к этой работе депутатский корпус и управление по работе с населением, отметив, что переход на прямые платежи позволит отказаться от ненужных посредников в виде управляющих компаний и поможет решить проблему с долгами перед «Теплосетью», так как более 95% жителей Калуги добросовестно оплачивает все коммунальные платежи. Предложение было поддержано депутатами.