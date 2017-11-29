Белорусской газете вынесено предупреждение за «Марш возмущённых белорусов»
Борисов, Белоруссия, 29 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Белорусская газета «Борисовские новости» получила письменное предупреждение от министерства информации республики за распространение информации, которая в СМИ запрещена (статья 38 закона «О средствах массовой информации»). Предупреждение вынесено юрлицу, на которое возлагаются функции редакции издания. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщи в ассоциации журналистов страны.
Статью в «Борисовсих новостях» под названием «Рассерженные люди выйдут на площадь» от 4 октября этого года в министерстве информации республики посчитали нарушением положениям статьи 8 закона «О СМИ». В предупреждении приведена цитата из материала, где говорится о видеоролике, заканчивающемся призывом к гражданам принять участие в новом «Марше возмущённых белорусов 2.0» (21 октября в 14 часов на Октябрьской площади в Минске). Также, в министерстве информации Белоруссии отметили, что в статье «Военные РФ прибыли в Печи» от 25 августа содержится информация, нарушающая положение статьи 8 закона «О СМИ».
В предупреждении говорится, что мининформ действовал с учетом позиции МВД Белоруссии. На устранение указанных нарушений дается восемь дней, после чего необходимо будет уведомить об этом ведомство.
Министерство информации Белоруссии ссылается на 38 статью закона «О СМИ», согласно которой в средствах массовой информации запрещается распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, экстремисткой деятельности или содержащей призывы к этой деятельности, порнографии, жестокости и других данных, которые могут нанести вред национальным интересам Белоруссии или запрещены законом.
Днем ранее, 28 ноября, главный редактор «Борисовских новостей» Анатолий Букас был вызван в РУВД Борисовского района по административному делу, которое связано с предупреждением мининформа. Ожидается, что суд по этому делу состоится в ближайшее время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый «Марш возмущённых белорусов» состоялся в феврале 2017 года, емонстранты призвали власти отменить декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» (декрета «о тунеядцах», который в апреле 2015 года подписал Александр Лукашенко). Этот документ предусматривает взимание сбора с безработных граждан и иностранцев, несмотря на то, что в стране с 2011 года продолжается экономический кризис.
«Марш рассерженных белорусов 2.0», инициатором которого, как и в случае с первыми акциями протеста, выступила оппозиция, был не санкционирован властями. Марш состоялся 21 октября. Организатор акции — Белорусский национальный конгресс, лидеры которого призвали недовольных собраться на Октябрьской площади. Основными требованиями были: прекратит рост цен, добиться отмены декрета «о тунеядцах» и остановить «произвол в армии». Однако «Марш рассерженных белорусов 2.0» привлек мало народу. Под лозунгами «Хватит грабить народ!», «Свободу политическим заключенным!» собралось всего несколько десятков человек (оппозиция заявила, что это несколько сотен человек).