Борисов, Белоруссия, 29 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Белорусская газета «Борисовские новости» получила письменное предупреждение от министерства информации республики за распространение информации, которая в СМИ запрещена (статья 38 закона «О средствах массовой информации»). Предупреждение вынесено юрлицу, на которое возлагаются функции редакции издания. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщи в ассоциации журналистов страны.

Baj.by Предупреждение

Статью в «Борисовсих новостях» под названием «Рассерженные люди выйдут на площадь» от 4 октября этого года в министерстве информации республики посчитали нарушением положениям статьи 8 закона «О СМИ». В предупреждении приведена цитата из материала, где говорится о видеоролике, заканчивающемся призывом к гражданам принять участие в новом «Марше возмущённых белорусов 2.0» (21 октября в 14 часов на Октябрьской площади в Минске). Также, в министерстве информации Белоруссии отметили, что в статье «Военные РФ прибыли в Печи» от 25 августа содержится информация, нарушающая положение статьи 8 закона «О СМИ».

В предупреждении говорится, что мининформ действовал с учетом позиции МВД Белоруссии. На устранение указанных нарушений дается восемь дней, после чего необходимо будет уведомить об этом ведомство.

Baj.by Предупреждение

Baj.by Предупреждение 2

Министерство информации Белоруссии ссылается на 38 статью закона «О СМИ», согласно которой в средствах массовой информации запрещается распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, экстремисткой деятельности или содержащей призывы к этой деятельности, порнографии, жестокости и других данных, которые могут нанести вред национальным интересам Белоруссии или запрещены законом.

Днем ранее, 28 ноября, главный редактор «Борисовских новостей» Анатолий Букас был вызван в РУВД Борисовского района по административному делу, которое связано с предупреждением мининформа. Ожидается, что суд по этому делу состоится в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый «Марш возмущённых белорусов» состоялся в феврале 2017 года, емонстранты призвали власти отменить декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» (декрета «о тунеядцах», который в апреле 2015 года подписал Александр Лукашенко). Этот документ предусматривает взимание сбора с безработных граждан и иностранцев, несмотря на то, что в стране с 2011 года продолжается экономический кризис.

«Марш рассерженных белорусов 2.0», инициатором которого, как и в случае с первыми акциями протеста, выступила оппозиция, был не санкционирован властями. Марш состоялся 21 октября. Организатор акции — Белорусский национальный конгресс, лидеры которого призвали недовольных собраться на Октябрьской площади. Основными требованиями были: прекратит рост цен, добиться отмены декрета «о тунеядцах» и остановить «произвол в армии». Однако «Марш рассерженных белорусов 2.0» привлек мало народу. Под лозунгами «Хватит грабить народ!», «Свободу политическим заключенным!» собралось всего несколько десятков человек (оппозиция заявила, что это несколько сотен человек).