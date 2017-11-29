Москва, 29 ноября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Нефтяные игроки уже почти три неделе находятся в активном ожидании результатов расширенной встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+. Поступавшая информация давала поводы корректировать сценарий, как в сторону дальнейшего роста котировок, так и в сторону их снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Не все страны, приглашенные на встречу, однозначно определились со своим участием в договоре. И не все из стран, участвующих в нынешнем договоре, согласны продлевать его на текущих условиях. Ситуация неоднозначная — рост спроса даже в оптимистичных прогноза ОПЕК нельзя назвать достаточным для балансировки рынка», — считает эксперт.

Без искусственных ограничений, предложение всё ещё доминирует. При этом ряд стран столкнулись с социально-экономическими проблемами и очень нуждаются в дополнительных притоках валюты.

«Скорее всего, соглашение не будет простым. И если игроки увидят в нем «слабину» (например, неоднозначные формулировки или сокращение участников соглашения), то котировки могут очень быстро скорректироваться в сторону $55 за баррель Brent», — пояснил Дьяченко.

Можно даже предположить, что котировки пойдут вниз даже в том случае, если договоренности останутся полностью неизменными — рынок такой вариант уже заложил в цены и отсутствие ужесточения позиции ОПЕК тоже может быть истолковано, как «слабость».

"Рывок в сторону $70 тоже возможен. Но это не приведет к росту спроса, как в натуральном, так и в денежном выражении, если цены там задержатся на какое-то время», — полагает эксперт.

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