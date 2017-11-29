Ярославль, 29 ноября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина Таджикистана, который в ярославской колонии № 1 вербовал наемников для войны в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении следственного комитета по Ярославской области.

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28-летний гражданина Республики Таджикистан отбывал наказание за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. С января по март 2017 года мужчина неоднократно с помощью имевшегося у него мобильного телефона, демонстрировал другим осужденным видеоролики, призывающие вступать в ряды террористических организаций.

Он инструктировал одного осужденного, как прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики и после приобретения соответствующего боевого опыта принять участие в свержении легитимной власти Сирийской Арабской Республики. Завербованный обещал и после возвращения из Сирии продолжить террористическую деятельность на территории Российской Федерации.

Преступления раскрыты сотрудниками центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Осужденного обвиняли вербовке, публичных призывах к терроризму, возбуждению религиозной розни. Уголовное дело рассмотрено Московским окружным военным судом в составе коллегии из трех судей.