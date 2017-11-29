Ярославль, 29 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Ярославле за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов ремонтируют здания, которые фактически не используются в качестве жилья, либо используются незначительно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом на Республиканской, 70

Так, капитальный ремонт крыши ведется на доме по адресу Республиканская, 70, стоимость работ — 766 тыс рублей. В доме есть два входа — один ведет в туристическое агентство, другой, судя по вывескам — в магазин и организацию.

Дом на Республиканской, 70

Внешних признаков жилых квартир в доме корреспондент ИА REGNUM не обнаружил — ни занавесок на окнах, ни звонков, ни почтовых ящиков, только офисные жалюзи и лампы.

Дом на Республиканской, 70

Ремонт крыши ведется и в доме по адресу Собинова, 28, стоимость работ — 4,5 млн рублей.

Дом на Собинова, 28

Судя по вывескам, в здании располагаются агентства недвижимости, туристическое агентство, адвокатский кабинет.

IMG 20171129 145009

Визуально все здание на Собинова выглядит как офисы, на дверях — вывески организаций, сотрудник одной из них сказал корреспонденту ИА REGNUM, что жилых квартир в доме нет.

Все эти дома являются памятниками архитектуры, и если ремонт крыш можно оправдать заботой о будущем памятника, то в доме на ул. Максимова, 6 за счет фонда капремонта был отремонтирован фасад. Выглядит он теперь прекрасно.

Дом на Максимова, 6

Стоимость работ — 1 млн 23 тыс рублей. Здесь также не заметно признаков жилых квартир, зато, судя по информации в интернете, располагается известная адвокатская фирма. Единое остекление окон, оформление дома, кровли (там сделана мансарда) наводят на мысли, что хозяин в нем один, и хозяин хороший, рачительный. Никаких вывесок на доме нет.

«Квартира находится в частной собственности, адвокатам разрешено работать в своих квартирах. Мы платим взносы на капитальный ремонт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из учредителей ярославской областной коллегии адвокатов ЛИГО-9, адвокат Евгений Руденко.

Дом на Максимова, 6

По данным единого государственного реестра недвижимости, в доме на Максимова расположены 4 жилые квартиры и никаких нежилых помещений. Что находится в других квартирах, какая деятельность ведется там, адвокат, по его словам, не знает. Также он рассказал, что одна из квартир всё же является жилой. По данным регионального фонда капремонта, с 2014 года собственники квартир на Максимова, 6 заплатили взносов на 78 249 рублей. Если считать, что дом используется в бизнес-целях, то условия работы с фондом можно признать шикарными для малого бизнеса: заплатив в рассрочку 78 тыс рублей, получить ремонт на миллион, и никаких банковских процентов.

Дом на Максимова, 6

В фонде капремонта сообщили, что объекты включены в региональную программу капремонта на основании заявки, сформированной Департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля. В департаменте подтвердили, что заявку, действительно, составляют они.

«Если дома значатся как жилые, мы не можем отказать собственникам в капитальном ремонте. У мэрии нет полномочий проверять фактическое использование частного жилья», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства.

Скорее всего, юридически всё чисто: дома значатся как жилые, владельцы (вероятно, несколько человек, фактически являющихся бизнесменами) платят взносы в фонд капремонта. А то, что они используются в коммерческих целях, проверять как бы никто и не обязан. Вряд ли кому-то удастся доказать и возможный коррупционный фактор. Многоквартирным считается дом, если в нем есть хотя бы две жилые квартиры. Однако в городе есть множество домов, в которых проживают не один-два-три человека, а десятки и сотни, где также разрушаются фасады, текут крыши, жильцы которых платят в фонд в совокупности куда большие суммы. Получается, что жители в этом случае кредитуют коммерсантов, оплачивая им ремонты из «общего котла», куда стекаются миллионы и миллиарды взносов на капремонт.

Где же контроль фонда капремонта? Там признают, что качество плана капитального ремонта на 2017 год крайне низкое, и обвиняют в этом органы местного самоуправления.

«Капитальный ремонт не подготовлен органами местного самоуправления. В план включены аварийные, сгоревшие, не актуальные МКД и дома, где ремонт экономически нецелесообразен. Срок возврата денежных средств в Фонд капитального ремонта по отдельным объектам, в том числе по объектам культурного наследия, составляет от 50 до 200 лет и значительно влияет на финансовую устойчивость оператора в случае отсутствия софинансирования ремонта из иных источников. Именно поэтому в будущем году будет изменен подход к формированию краткосрочных планов, а также вводится этап предпроектной подготовки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов.

Отметим, что мы лишь выборочно посетили дома в центре Ярославля, в которых проводится капитальный ремонт. Интересно, что по двум из них — на улице Собинова и улице Республиканской — нет данных на сайте фонда. Сколько таких домов вообще, насколько эффективно используются деньги, собранные с жителей области — на это, вероятно, стоит обратить внимание депутатам Ярославской облдумы и, возможно, правоохранительным органам.