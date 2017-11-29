Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Россия и Германия намерены продолжать сотрудничество в сырьевом секторе, несмотря на противодействие третьих стран. Возможности и перспективы такого сотрудничества ко взаимной выгоде искали сегодня, 29 ноября, участники Х конференции Российско-Германского сырьевого форума в Петербурге.

Rohstoff-forum.org Российско-Германский сырьевой форум

«Открытость и доверие как ключевой элемент устойчивости российско-германских отношений в сырьевом секторе» — так звучит тема юбилейной двусторонней конференции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рамках пленарного заседания и панельных дискуссий делегаты обсудили вопросы расширения взаимодействия межу высшими школами двух стран, совместные научно-исследовательские и бизнес-проекты.

В 2016 году в российском товарообороте Германия заняла 2-е место, как и в 2015-м. Но при этом объем товарооборота России с Германией составил около 41 млрд долларов США, сократившись на 11% по сравнению с 2015 годом. Экспорт России в Германию в прошлом году уменьшился на 16%, импорт в РФ из Германии — на 5%. Обе страны теряют возможности для развития сотрудничества из-за экономических и политических санкций ЕС и США против России.

«В Европе бытует мнение о том, что американские санкции введены не против РФ, а против ЕС, чтобы понизить его конкурентоспособность на мировом рынке, — представил взгляд из России на сложившуюся ситуацию Владимир Литвиненко, председатель российского оргкомитета форума, ректор Санкт-Петербургского горного университета. — Вашингтон также пытается вытеснить Москву с энергорынков Европы и заставить страны ЕС перейти на более дорогой сжиженный газ из США».

Особое место среди совместных проектов России и Германии занимает газопровод «Северный поток — 2», строительству которого препятствует ряд стран Евросоюза и Еврокомиссия. В то же время представители Германии и Австрии считают этот проект сугубо экономическим и настаивают на необходимости его завершения.

По словам Владимира Литвиненко, Вашингтон давит на Брюссель в вопросе о газопроводе из России из-за намерения ввозить в Европу свой сжиженный природный газ. Но чтобы запретить строительство «Северного потока — 2», необходимо собрать подписи всех членов ЕС. Франция и Германия никаких подобных бумаг никогда не подпишут, убежден ректор Горного университета.

«Для Берлина сейчас решается вопрос более серьезный, чем «Северный поток — 2», — считает Владимир Литвиненко. — Фактически речь идет о том, кто и за счет кого будет получать выгоду, и кто кому сядет на шею в ЕС. Если Берлин делегирует свои национальные полномочия Брюсселю в этом важнейшем вопросе, пожертвует своей выгодой, это создаст нежелательный прецедент. Это значит, что демонтаж ФРГ вступил в очень продвинутую стадию, а ЕС сделал важный шаг вперед на пути превращения в супергосударство. Следующий шаг — за новым правительством ФРГ».

В современных условиях как никогда необходимо усиление российско-германского сотрудничества в сырьевом секторе — в этом мнении сошлись все участники конференции. Российские компании открыты для международного диалога, и, имея серьезный потенциал развития и роста, готовы не только делиться своими наработками, но и перенимать опыт иностранных коллег.

В частности, своей практикой сотрудничества с немецкими компаниями гордится Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») — крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья, а именно апатитового концентрата. Рудно-сырьевая база шести месторождений компании составляет более 2 млрд тонн.

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«Одним из самых перспективных направлений сотрудничества с немецкими коллегами я считаю вовлечение и разработку месторождений с трудноизвлекаемыми рудными телами, — рассказал Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала компании. — Нас эта проблема тоже коснулась при отработке месторождений открытым способом. Большая работа была проведена совместно с немецкой компанией ThyssenKrupp, которая предложила новую для России технологию — систему циклично-поточного транспорта, которая представляет из себя бункерно-дробильный комплекс из нескольких технических средств. Это позволило существенно снизить затраты и добиться максимальной эффективности добычи руды».

По мнению участников конференции, взаимодействие двух стран позволит активнее содействовать внедрению новых технологий, реализовать совместные проекты и улучшить экологическую среду, а главное — укрепить отношения между государствами.

Российско-Германский сырьевой форум был создан в 2006 году Фрайбергской горной академией и Санкт-Петербургским горным университетом. Участниками ежегодного мероприятия являются представители исполнительной и законодательной ветвей власти, руководители ряда регионов, сырьевых компаний, высших учебных заведений двух стран.

В этом году площадку форума посетили министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и другие высокопоставленные лица обеих стран.