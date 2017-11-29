Ярославль, 29 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле около часовни Александра Невского открылся фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установка портретов уже началась

Ярославль стал четвертым городом России после Москвы, Симферополя и Белгорода, где показывается уникальный фотопроект фонда «Память поколений». Порой никто не задумывается о том, что сосед по лестничной клетке, учитель в школе, штатный сотрудник могут быть настоящими героями нашей страны.

Фотографы Данила Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова создали фотопортреты 25 ветеранов боевых действий. Причем их портреты — это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас.

Это герои Великой Отечественной Войны, участники контртеррористических операций в Чечне и Северном Кавказе, люди, воевавшие в Афганистане.

В нашем городе проект официально откроется 1 декабря, хотя установка портретов героев уже началась. Кроме этого, их увидят в Красноярске, Ялте, Иркутске, Казани, Уфе, Нижневартовске и Сургуте. ИА REGNUM является информационным партнером проекта.