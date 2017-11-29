В Ярославле открылся фотопроект о героях России
Ярославль, 29 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле около часовни Александра Невского открылся фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославль стал четвертым городом России после Москвы, Симферополя и Белгорода, где показывается уникальный фотопроект фонда «Память поколений». Порой никто не задумывается о том, что сосед по лестничной клетке, учитель в школе, штатный сотрудник могут быть настоящими героями нашей страны.
Фотографы Данила Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова создали фотопортреты 25 ветеранов боевых действий. Причем их портреты — это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас.
Это герои Великой Отечественной Войны, участники контртеррористических операций в Чечне и Северном Кавказе, люди, воевавшие в Афганистане.
В нашем городе проект официально откроется 1 декабря, хотя установка портретов героев уже началась. Кроме этого, их увидят в Красноярске, Ялте, Иркутске, Казани, Уфе, Нижневартовске и Сургуте. ИА REGNUM является информационным партнером проекта.