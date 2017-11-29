Севастополь, 29 ноября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Арбитражный суд Севастополя рассмотрит пакет из восьми исков правительства Севастополя к ООО «Инкерманский завод марочных вин» об одностороннем расторжении договора аренды земли и целостного имущественного комплекса (ЦИК). Суд объединил в одно производство и встречный иск винодельческого завода о принуждении правительства заключить договоры. Об этом говорится в определении суда, состоявшегося 29 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Резник. Виноград. 1969

Как пояснил суду представитель Инкерманского завода, договор аренды целостного имущественного комплекса (ЦИК) был заключен в 2004 году, после чего продлен в 2013. Договор аренды участков земли разной площади был заключен в 2009 году.

Адвокат также сообщил суду, что на территории частично находятся объекты, арендуемые по договору целостного имущественного комплекса. Однако, по его мнению, прямой связи между договором ЦИК и аренды земли нет, потому что в основном это участки сельхозназначения, на которых находятся виноградники.

Суд принял во внимание доводы департамента правительства о том, что земельные участки выделялись непосредственно под первоначальный договор аренды имущества.

Ранее департамент имущественных отношений правительства Севастополя подал восемь исков об одностороннем расторжении договоров аренды на все участки, на которых расположены виноградники, и аренды ЦИК. Правительство настаивает на истребовании участков и взыскании задолженности в оплате аренды. Поводом послужили нарушение договора и ряд претензий по состоянию имущества.

«Срок действия договора — 2040 год. Формально он закончился в 2014 году. Но тем не менее отношения продолжаются: мы оплачиваем арендную плату в бюджет, та сторона платежи принимает, мы продолжаем пользоваться этим участком. С нашей точки зрения, договор считается продолженным на тот же срок по тем же условиям, — сказал адвокат ИА REGNUM. — Мы ставим вопрос о заключении нового договора согласно закону Севастополя об имущественных отношениях».

Представитель Инкерманского завода пояснил, что претензии ДИЗО, «которые нужно подтвердить — ухудшение имущества, неиспользование амортизационных отчислений и отсутствие согласований по улучшению имущества».

Инкерманский завод марочных вин является крупнейшим винодельческим холдингом, лидером по уплате налогов и единственным крупным иностранным инвестором в Севастополе.

В октябре губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников приезжал в совхоз «Качинский+» и отметил, что предприятие является градообразующим для сел Андреевки и Солнечного — там работают более 500 жителей.

«Безусловно, правительство города будет и дальше оказывать поддержку сельскохозяйственным фирмам для развития этой отрасли, которая в соответствии со стратегией развития Севастополя является одной из приоритетных», — пообещал тогда глава города.

Однако спустя несколько недель ДИЗО направило иски о расторжении договоров.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, с 1 января 2018 года оборудование, которое используется в технологическом процессе винодельческих предприятий, должно находиться у них в собственности. Использование арендованного влечет за собой лишение лицензии.

«Мы обратились в правительство Севастополя, описали ситуацию и запросили разъяснения о порядке действий — что нам нужно сделать, чтобы выкупить это оборудование. Мы предложили городу поэтапный план выкупа имущества, входящего в ЦИК, который все это время был у завода в аренде», — цитирует издание «Примечание» генерального директора ООО «Инкерманский завод марочных вин» Сергея Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя продало крупному инвестору 1,09 тыс. гектаров земли под виноградники. Сумма сделки 475 тыс. рублей.

По данным источников, близкого к сделке, речь идет о компании ООО «Инвест Резерв», связанной с группой ВТБ.