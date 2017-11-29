Москва, 29 ноября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Центризбирком (ЦИК) Российской Федерации определил логотип информационно-разъяснительной кампании, призванной рассказать избирателям о предстоящих президентских выборах-2018.

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«Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации!» — говорится в сообщении ЦИК, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

На логотипе содержится информация о дате проведения выборов в стране, надпись «Выборы президента» и лента в виде триколора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в России состоятся 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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