Якутск, 29 ноября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Во вторник, 28 ноября, состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники совещания обсудили ход выполнения поручений президента РФ и правительства РФ по развитию Дальнего Востока. Транспортная доступность — это одна из основных проблем, с которой сталкиваются дальневосточники, констатировал Дмитрий Медведев. С докладом на эту тему выступил глава Якутии Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

СахаМедиа Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Он обратился к председателю правительства с предложением дать поручение Минтрансу России совместно с Минфином обеспечить восстановление с 2018 года бюджетных ассигнований и внесение в госпрограмму РФ «Развитие транспортной системы» 40 аэропортов (в т.ч. 15 аэропортовых комплексом ФКП «Аэропорты Севера»), расположенных на территории Дальнего Востока.

Борисов заострил внимание еще на одной задаче — повышения ценовой доступности авиаперевозок в ДФО. Протяженность внутрирегиональных маршрутов достигает 1600 км и сопоставима с межрегиональными перелетами. Но подчас несопоставима по стоимости. Например, авиабилет Якутск — Черский стоит 29,7 тыс. рублей (в одну сторону полета), а Санкт-Петербург — Симферополь с аналогичным расстоянием — всего 6 тыс. рублей.

СахаМедиа Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Глава Якутии предложил ряд мер, призванных увеличить эффективность работы механизма субсидирования. В частности, предусмотреть субсидирование сквозного пассажирского тарифа по авиамаршрутам от труднодоступных населенных пунктов ДФО до крупных городов страны по магистральным и межрегиональным маршрутам и отнести к категории лиц, обладающих правом на приобретение авиабилетов по субсидируемым тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть страны, многодетных родителей.

Доклад Егора Борисова вызвал оживленную дискуссию, его поддержали и представители крупного бизнеса.

«Поддержка с воздуха» нужна тем стремительным изменениям, какие происходят сейчас в республике. Сергей Цивилев, генеральный директор компании «Колмар», ведущей добычу и переработку коксующихся углей на территории Нерюнгринского района Якутии, подчеркнул, что строительство и восстановление аэропортов — важнейший фактор повышения инвестиционной привлекательности региона: «для бизнесменов из-за рубежа крайне важна транспортная доступность».

Итоги обсуждения на совещании еще одного вопроса — о строительстве и реконструкции пограничных пунктов пропуска — также вселяют надежду на скорое решение проблемы увеличения пропускных способностей.

«Это станет стимулом для развития бизнеса, ведь мы энергично развиваем торговый оборот со странами АТР, а кроме того, увеличит показатели въездного туризма», — отметил Цивилев.