Москва, 29 ноября, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о нештатной ситуации, которая произошла в ходе запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Mil.ru РН Союз-2.1б

«Президенту доложено, — сказал представитель Кремля. — Это единственное, что я могу сказать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября с космодрома Восточный произошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Старт прошел в штатном режиме.

После этого головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту, а спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 мск. Но этого не произошло — с аппаратом пока не удалось установить связь.

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