Москва, 29 ноября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Решения о создании государственных комиссий по расследованию инцидента с запуском спутника «Метеором-М» пока не приняты, сообщил 29 ноября председатель научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

Utkin-fond.ru Юрий Коптев

«Официальных документов и решений пока нет никаких», — цитирует ТАСС Коптева.

Таким образом, он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что причины неудачного запуска российского спутника будут расследовать две комиссии.

Напомним, о готовящемся решении сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Дубик.

«Госкомиссия сформирована и начала работу, результаты работы будут опубликованы. Сложно называть какие-то определенные сроки, зависит от объема работ», — пояснил он ситуацию с расследованием.

Также сообщалось, что аварию «Метеора» намерены изучить на комиссии под председательством одного из руководителей «Роскосмоса».

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Напомним, второй в истории космодрома «Восточный» запуск ракеты с российским спутником «Метеор-М» оказался неудачным. 28 ноября ракета-носитель и разгонный блок «Фрегат» отклонились от курса и, предположительно, упали в океан. Вместе с ними пропали девятнадцать спутников.