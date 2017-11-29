Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Единороссы петербургского парламента заблокировали законодательную инициативу федерального уровня об отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов, передает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM. Документ был разработан фракцией «Яблоко».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно проекту, предлагалось освободить партии, которые вошли в парламенты конкретных регионов, от сбора подписей муниципальных депутатов при выдвижении кандидатов в губернаторы этих регионов.

Депутат Михаил Амосов отметил, что на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга в 2016 году за «Единую Россию» проголосовали лишь 41% избирателей, остальные высказались в поддержку других партий. В городской парламент прошло пять из них, не считая «ЕР», но единороссы всё равно получили большинство мест в Мариинском дворце — 36 из 50-ти.

При этом в городе работают 1 тыс. 482 муниципальных депутата, из них 1 тыс. 145 человек представляют «Единую Россию».

«Это 77%, а не 41%. Как получается такое искажение? Не буду говорить о нарушениях на выборах, но выборы по мажоритарным многомандатным округам дают такой результат, когда партия, которая лидирует, получает намного больше мест, чем получила бы по пропорциональной системе. Нам кажется, что это довольно странно. Суть предложения в следующем: расширить возможности для граждан участвовать в выдвижении кандидатов в губернаторы. Те политические партии, которые представлены в Госдуме и региональных парламентах конкретных субъектов РФ, получают возможность выдвинуть кандидата в губернаторы без сбора муниципальных подписей. В нашем случае мы автоматически получили бы шесть кандидатов. А сегодня такую возможность в Петербурге имеет только одна партия, потому что у нее 77% муниципалов. Даже если мы, все остальные (партии, представленные в Заксобрании), соберемся вместе, мы наберем лишь 7,9% муниципалов, что заведомо меньше того барьера, который поставлен. Надо исходить из того, что единороссы в муниципалитетах — это добропорядочные люди, которые будут руководствоваться некой партийной дисциплиной и выдвигать представителей только своей партии», — заявил Михаил Амосов.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева заметила, что подобная система приводит в целом к деградации государственного менеджмента даже в рядах партии власти, потому что «зачем выбирать самого перспективного, популярного и эффективного даже среди «Единой России», когда можно выбрать любого».

Дмитриева полагает, что муниципальный фильтр фактически обусловил прямое назначение губернаторов, но с имитацией выборов, что намного более опасно.

«Это просто даёт прикрытие, снижает ответственность за осуществленное назначение. И эта имитация выборов порождает систему «промышленных» фальсификаций, которые потом уже распространяются с губернаторских выборов на выборы любого уровня», — сказала Дмитриева.

Возражая авторам законопроекта, единоросс Сергей Купченко заявил, что единственная причина внесения этого законопроекта именно сейчас — результаты последних муниципальных выборов в Москве, где «яблочники» якобы боролись не с «Единой Россией», а другими оппозиционными партиями, и в результате увеличили количество своих муниципалов втрое. Кроме того, по мнению Купченко, с подобными предложениями могут выступать лишь ради пиара, чтобы «не потерять популярность». «Это партия журналистики, телевизионного кадра, митинговщина», — сказал Купченко.

В результате, за инициативу по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов для партий региональных парламентов проголосовали лишь 11 депутатов Заксобрания из пятидесяти, то есть, вероятно, все, кроме представителей «ЕР» и ЛДПР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября депутаты Госдумы Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») и Алексей Журавлев («Родина») внесли в Госдуму законопроект, предполагающий освобождение партий, представленных в Госдуме хотя бы одним парламентарием, от сбора подписей на региональных выборах. Поправки в закон «О выборах» предполагают отмену так называемого муниципального фильтра на выборах глав регионов для парламентских партий.

В настоящее время действует муниципальный фильтр, для прохождения которого желающим баллотироваться в губернаторы требуется получить не менее 5% подписей муниципальных депутатов.