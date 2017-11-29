США пытаются сделать Россию своим оружием: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Ковбойские» методы: между США и КНДР возобновились взаимные угрозы;
- «Русская угроза»: что пытаются использовать США в качестве объединяющей силы;
- Обращение не по адресу: Украина требует свернуть строительство Керченского моста;
- Человеческий фактор: «Метеор-М» упал вместе с ракетой в океан;
- Борьба с клеветой: градоначальник Сосновоборска судится с горожанами.