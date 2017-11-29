Москва, 29 ноября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Демографические инициативы президента РФ Владимира Путина уже учтены в федеральном бюджете на 2018—2020 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Да, действительно, эти инициативы просчитаны, ресурсы необходимые для реализации инициативы учтены в бюджете — это Резервный фонд правительства РФ, также средства, которые мы в бюджете учли и будем направлять как на реализацию демографического пакета, так и экономических решений», — заверил министр.

Каких-либо изменений в бюджет в связи с озвученными решениями изыскивать не требуется, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, в частности, он упомянул ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет.

Президент также предложил продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года, до 2021-го.

Путин коснулся и вопроса состояния детских поликлиник. По подсчетам президента, на реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием может потребоваться более 50 млрд рублей.

Президент предложил ввести специальную программу ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов такие семьи смогут получить право на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.